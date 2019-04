Français du monde. Tenerife, un galop d'essai avant le Tour de France

Jean-Guy Le Roux au pied du Teide à Ténérife : "Ici, sur une petite île grande comme le quart de la Corse, on a une dizaine de microclimats et toutes ces diversités." (PHOTO EMMANUEL LANGLOIS)

Bientôt le départ du Tour de France. Les équipes s'entraînent aux Canaries, en altitude.

Même Thibaut Pinot s'y est laissé prendre

Le coureur français s'était promis de ne jamais aller à Tenerife. Mais il a finalement succombé au charme du Teide, le volcan qui surplombe l'archipel du haut de ses

3 718 mètres. Chaque année, tous les favoris du Tour de France viennent passer trois semaines à s'entraîner sur ses pentes, lieu mythique en altitude, au milieu des champs de lave séchée, sur les routes impeccablement goudronnées de l'île.

La montée, ce sont 44 kilomètres de lacets serrés, d'abord au milieu de la pinède, puis dans des décors de western, une fois dépassés les bancs de brume. La descente, ils l'auront bien méritée, ce sont des vues à couper le souffle sur les falaises, les à-pics et les plages de sable noir baignées par les eaux de l'Atlantique.

Le Teide, lieu mythique en altitude, au milieu des champs de lave séchée, point culminant de l'Espagne du haut de ses 3718 mètres (PHOTO EMMANUEL LANGLOIS)

Bienvenue dans le parc naturel le plus visité d'Europe, au large du Maroc

"Une des belles expériences à faire si on a les conditions physiques nécessaires pour gravir 1 300 mètres de dénivelé, explique Jean-Guy Le Roux, breton du Finistère, guide au Teide, c'est de monter en quatre heures, de dormir au refuge à

3 200 mètres d'altitude et de profiter d'un ciel parmi les plus purs de la planète, et d'effectuer la dernière partie de l'ascension tôt le lendemain avant que le jour se lève."

Mais ces merveilles de la nature ne sont pas réservées aux sportifs aguerris. Un sentier accessible en fauteuil roulant a même été aménagé près du parking de l'hôtel Parador, à déjà plus de 2 000 mètres d'altitude !

Le volcan est visible de n'importe où sur l'île. Le sommet aimante le regard. La dernière éruption remonte à plus de deux siècles, c'était à Pico Viejo, en 1798. (Photo Emmanuel Langlois)

Une dizaine de microclimats

Ces étendues de lave peuvent aussi faire penser à Mars. Les scientifiques de l'Agence spatiale européenne ont d'ailleurs testé au Teide des robots qu'ils enverront ensuite sur la Planète rouge. Le parc est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

"Ici, sur une petite île grande comme le quart de la Corse, explique le Français, on a une dizaine de microclimats et toutes ces diversités, on a la représentation de toutes les îles de l'archipel des Canaries."

Le volcan est visible de n'importe où sur l'île. Le sommet aimante le regard. La dernière éruption remonte à plus de deux siècles, c'était à Pico Viejo, en 1798. Qui n'est pas allé au Teide a raté son voyage à Tenerife, dit-on ici, référence aux touristes qui s'enferment un peu rapidement dans les clubs, hôtels et resorts tout compris dans le sud de l'île.

Ces étendues de lave peuvent aussi faire penser à Mars. Les scientifiques de l'Agence spatiale européenne ont d'ailleurs testé au Teide des robots qu'ils enverront ensuite sur la Planète rouge. (Photo Emmanuel Langlois)

À son arrivée il y a 12 ans, les touristes, Jean-Guy Le Roux ne voulait justement pas en entendre parler. Débarqué de la baie de Morlaix, dans le Finistère, où il était gardien de la réserve ornithologique, le jeune homme commence comme ouvrier forestier avant de finalement guider des petits groupes de vacanciers, pour leur faire partager sa passion de l'île.

"J'aide à la conservation de ces endroits magnifiques en faisant en sorte de ne pas sortir des sentiers ou en participant à des activités de nettoyage" , explique le Français, qui reverse une partie de ses bénéfices à des associations locales de protection de l'environnement.

Lui écrire : jean-guy@guianatura.net

La pisicine sur le toit de l'hôtel Taburiente, en plein centre de Santa Cruz, d'où le regard embrasse toute la ville à 360°, des montagnes et du volcan jusqu'à la mer (Photo Emmanuel Langlois)

Chaque année, l'événement "Cyclotourisme Vuelta al Teide", reconnu par l'Union Cycliste Internationale (UCI) et faisant partie de l'International World Cycling Tours, propose à tous les passionnés de cyclisme avec un minimum de préparation d'affronter le défi de pouvoir faire un tour de Teide en une seule étape. Le circuit passe sur des zones emblématiques de Tenerife, un paysage à couper le souffle... et pourtant il en faudra (du souffle !).

L'épreuve principale est un parcours de 160 kilomètres qui longe les routes les plus fréquentées par les cyclistes professionnels de haut niveau. L'ascension totale est proche de 4 000 mètres d'altitude dans le cas de l’épreuve complète. L’épreuve moyenne, appelée Half Teide, couvre 90 kilomètres et atteint 2 000 mètres d'altitude.

