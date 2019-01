Français du monde. Le Panama accueille les JMJ

Rose-Marie Rivas à Punta Chame : "On adorait l'Amérique latine et on a eu l'idée de partir de France pour changer de vie" (EMMANUEL LANGLOIS)

Du 22 au 27 janvier 2019, le Panama, ce petit pays d'Amérique centrale, va battre au rythme des 34e Journées mondiales de la jeunesse. Le pape François aussi fera le déplacement dans ce pays traversé par son fameux canal, et qui veut en finir avec la réputation de machine à blanchir l'argent sale que lui a collée le scandale international des "Panama papers".

Les participants aux JMJ passeront par exemple deux jours de détente à Chame, au sud-ouest de Panama City, la capitale. C'est à la pointe, une langue de sable entourée par les eaux du Pacifique qu'une Française, Rose-Marie Rivas, a ouvert il y a 10 ans avec son mari la "Casa Amarilla", une honnête maison d'hôtes à la décoration coloniale.

Un bungalow dans le jadin de la "Casa Amarilla" à Punta Chame (EMMANUEL LANGLOIS)

"On adorait l'Amérique latine et on a eu l'idée de partir de France pour changer de vie, on n'avait pas d'enfant." À l'époque, la Française est infirmière à Perpignan. Au Panama, elle se lance dans l'hôtellerie, sans grande expérience : "Mon oncle avait un hôtel-restaurant, je l'aidais l'été quand j'étais étudiante, c'est tout."

A Punta Chame, la maison que le couple achète alors est abandonnée depuis huit ans. C'est décidé, la façade sera repeinte en jaune canari. "On est un peu brimé en France, explique Marie-Rose, il faut respecter certaines couleurs, et puis le jaune va très bien avec les tropiques."

Les eaux du Pacifique se confondent avec le ciel à perte de vue à Punta Chame (EMMANUEL LANGLOIS)

Retentissement mondial

Ici, le luxe, c'est l'espace. La route s'arrête net au bout d'une bande de terre et il n'y a que trois hôtels. En plus de ses plages sans fin, la baie de Punta Chame est un spot réputé chez les kitesurfeurs du monde entier. "Le vent est extrêmement bien orienté, de mi-décembre à mi-avril, ça souffle tous les jours", explique la Française.

Grâce à l'argent monstre que lui rapporte le canal, agrandi il y a deux ans, et estimé à plus de trois milliards de dollars par an, le Panama a eu le choix de se tourner vers un tourisme plus écologique et respectueux de la nature. Toujours comparé au Costa Rica voisin pour la richesse de sa flore et de sa faune, le pays possède lui aussi des atouts.

Le jardin luxuriant de la "Casa Amarilla" de Punta Chame. "Le jaune va très bien avec les tropiques." (EMMANUEL LANGLOIS)

"Sur les îles en face, il y a deux petits villages et des balades en bateau de 40 minutes. En septembre, les baleines viennent mettre bas, il y a des tortues, des dauphins", détaille Anne-Marie Rivas.

Le Panama compte donc sur le retentissement mondial et positif des JMJ pour attirer à lui de nouveaux touristes, surtout des Chinois. Le pays cherche aussi à faire venir s'installer à l'année des retraités étrangers, en particulier américains. Car la tendance est porteuse : sur ces cinq dernières années, l’industrie du tourisme a augmenté de plus de 40% au Panama, grâce principalement aux escales des croisières touristiques.

La piscine de la "Casa Amarilla" à Punta Chame. Le Panama a eu le choix de se tourner vers un tourisme plus écologique et respectueux de la nature. (EMMANUEL LANGLOIS)

Une des chambres en dur de la "Casa Amarilla" à Punta Chame. Le Panama compte sur le retentissement mondial des JMJ pour attirer de nouveaux touristes (EMMANUEL LANGLOIS)