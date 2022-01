Des JO sous cloche à Pékin

On savait déjà que les visiteurs étrangers seraient interdits de stade pendant les Jeux olympiques de Pékin, le comité d’organisation annonçait il y a quelques jours que les spectateurs chinois aussi devront suivre les épreuves à la télévision, en raison d’une situation épidémique "compliquée" expliquent les autorités.

A moins d’une semaine des premières épreuves, le sujet ici, ce ne sont pas les JO, assure Yoan Gandin, formateur-didacticien en langue étrangère à l’université de Pékin et installé en Chine depuis 2007, mais bien la pandémie de Covid-19.

"Ils essaient de sécuriser la ville au maximum, surtout au niveau sanitaire. On est toujours dans la politique du zéro cas. Officiellement, on est très loin des statistiques européennes actuelles, mais on ferme radicalement des quartiers dès qu'un cas apparaît, ça bouscule la vie quotidienne de tout le monde."