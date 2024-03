Expliquez-nous les méga-camions de 60 tonnes

Ces méga-camions sont des camions que l'on ne voit pas encore en France. Leur taille rappelle celle de très gros véhicules qui peuvent sillonner les routes américaines ou australiennes. En Australie, on appelle ça des "road trains", "les trains de la route". En France, la taille des camions est au maximum de 18,75 mètres 75, avec un poids maximum de 44 tonnes.

Mais dans certains pays européens, en Scandinavie, aux Pays-Bas ou en Espagne, ils peuvent mesurer jusqu'à 25 mètres de longs et peser jusqu'à 60 tonnes, avec parfois deux remorques attachées. Ce sont ces véhicules que le Parlement européen envisage mardi 12 mars de faire rouler en Europe, si le texte est voté. Ce projet veut permettre à ces méga-camions de traverser plus librement les pays européens, car actuellement, pour qu'un véhicule de plus de 40 tonnes traverse une frontière, il faut un accord entre les deux pays concernés. Sans cet accord, le passage de la frontière est interdit.

"Pas un bon message", selon les opposants

Le texte prévoit quand même que des études d'impact soient menées sur la sécurité routière, sur les infrastructures et l'environnement. Les partisans de cette réforme affirment qu'avec des camions plus longs, leur nombre de poids lourds en circulation baissera, ainsi que la pollution.

Mais les opposants, notamment en France, pensent que ces véhicules seraient dangereux et pas adaptés à nos infrastructures. Dans les pays nordiques, il y a de grandes lignes droites, et beaucoup moins de ronds-points qu'en France. La distance de freinage de ces camions est plus longue et ces méga-camions useraient aussi beaucoup plus vite les routes, pas forcément adaptées à ce genre d'engins. Enfin, les opposants estiment que c'est un mauvais message envoyé, quand on sait que le fret ferroviaire, le transport rail-route, est vraiment beaucoup moins polluant.