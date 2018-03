Expliquez-nous... Les chiffres du tabac en France

La France compte aujourd'hui un buraliste pour 2600 habitants (EDOUARD RICHARD / HANS LUCAS)



On compte en France près de 16 millions de fumeurs. Un Français sur trois âgé de 15 à 75 ans fume. C'est très au-dessus de la moyenne européenne -26%-

Nettement plus qu'en Belgique, au Royaume Uni ou aux Pays Bas où on compte moins de 20% de fumeurs; nettement plus aussi qu'aux Etats-Unis -15% de fumeurs-

D'après le dernier baromètre santé de l'Institut de Veille Sanitaire, les hommes continuent en France de fumer plus que les femmes: 38,9% contre 30,5%. Mais c'est chez les femmes, de 55 à 75 ans, que la consommation augmente.

La baromètre santé 2016 sur le tabac révélait aussi à quel point le tabac était de plus en plus un marqueur social, avec une baisse, de 2010 à 2016, du nombre de fumeurs aux revenus les plus élevés, alors que dans le même temps la proportion augmentait chez les Français à faibles revenus.

Le tabagisme actif est considéré comme à l'origine de plus de 73.000 décès prématurés en France chaque année et de 90% des cancers du poumon.

Ce que rapportent et ce que coûtent les fumeurs à l'Etat

On estime que le tabac rapporte environ 14 milliards d'euros de recettes fiscales par an à l'Etat -TVA comprise-

Dans le même temps, le tabac induit un coût très élevé pour l'Etat et la société même s'il est compliqué à évaluer. On estime les dépenses de santé directement liées au tabac à plus de 16 milliards d'euros par an.

Une étude publiée en 2015 et pilotée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies allait beaucoup plus loin. En tenant compte du nombre de vies perdues chaque année et des dépenses au sens large engagées par l'Etat pour les soins, la prévention et la répression, elle arrivait à un coût annuel du tabac en France de 120 milliards d'euros.

Des chiffres du vapotage plutôt en baisse

En 2016, 3,3% des 15-75 ans vapotaient. 2,5% tous les jours. Des proportions dans les deux cas en baisse par rapport à 2014.

Le nombre de boutiques physiques spécialisées dans la vente de cigarettes électroniques, marginal en 2010, a bondi jusqu'en 2015, a baissé en 2015 / 2016 et est désormais stable.

8000 buralistes de moins en quinze ans

On comptait, au 1er janvier 2017, 24.660 buralistes, dont 58% de bar-tabac.

Le nombre de buralistes a clairement diminué ces quinze dernières années, avec 8000 buralistes de moins.

43% des buralistes se trouvent dans des communes de moins de 3500 habitants. Près d'un tiers dans des communes de moins de 2000 habitants.

Ce qui donne en France aujourd'hui un buraliste pour 2600 habitants. Contre un buraliste pour 1800 habitants en 2004.