Clara Brichant, psychiatre : "Je pense être utile à beaucoup de patients"

Salhia Brakhlia part à la rencontre d’une femme qui exerce un métier essentiel dans la société. Clara Brichant est psychiatre à l'hôpital Bichat. Elle se confie au micro de franceinfo.

Clara Brichant est psychiatre à la Maison des femmes, à l'hôpital Bichat, à Paris. C'est ici qu'on accueille des femmes victimes de violences sexuelles, conjugales, psychologiques mais aussi économiques. "Venir en aide à une partie de la population qui a peu de ressources, je trouvais ça important." Ce sont plusieurs dizaines de femmes par jour qui sont accompagnées. "Malheureusement, la violence touche toutes les catégories socioprofessionnelles, contrairement à ce qu'on pourrait penser spontanément, explique la psychiatre. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas un profil type."

Pour la psychiatre, il ne faut pas mélanger vie professionnelle et vie personnelle. Mais elle le reconnaît, "on a des patients qui nous touchent plus que d'autres et qu'on trouve particulièrement sympathiques. Et que parce que, pour diverses raisons, ça résonne en nous, on a des liens. Mais c'est ça que je trouve vraiment chouette, c'est qu'il y a des suivis qui durent longtemps et qu'il y a une vraie relation de confiance qui s'installe."

"On entend souvent qu'aller voir un psy, c'est être fou"

Clara a déjà été menacée par des patents, à l'hôpital psychiatrique. "En unité fermée, on reçoit des patients qui sont souvent hospitalisés sous contrainte pour des troubles du comportement, qui sont très délirants, qui peuvent être très agressifs, raconte la psychiatre. On peut être menacé, on peut être insulté". Elle se souvient de situations compliquées : "Je pense à un patient aux urgences par exemple, de garde de nuit à 3 heures du matin, on est seul dans le bureau et il nous parle d'hallucinations, qu'il entend des voix qui lui disent de faire du mal aux autres."

"On entend souvent ça, qu'aller voir un psy, c'est être fou, relate la psychiatre. Je pense que de toute façon, il ne faut pas que les gens se sentent forcés d'y aller."

"Je rappelle qu'il y a 20 pour 100 des personnes qui traversent une dépression au cours de leur vie. Donc une personne sur cinq, ce n'est quand même pas négligeable." Clara Brichant, psychiatre À franceinfo

Pour Clara Brichant, les gens ne connaissent pas très bien en quoi consiste le métier. "Au quotidien j'aime aider les gens, j'aime les écouter, j'aime m'intéresser à leur vie, confie-t-elle. J'ai la reconnaissance de mes patients. Pas toujours, mais souvent, et ça, c'est important. Une reconnaissance de la société ? Je ne saurais pas dire." A-t-elle conscience que ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours est essentiel ? "Oui, il y a des jours où il faut que je me le rappelle. Mais globalement, oui, je pense être utile à beaucoup de patients."

"Essentielles", un podcast franceinfo de Salhia Brakhlia, à retrouver sur le site de franceinfo, l'application Radio France et plusieurs autres plateformes comme Apple podcasts, Podcast Addict, Spotify, ou Deezer.