En route vers Paris 2024. Vivre les Jeux partout en France

Se qualifier pour les Jeux quand on est sportif, c'est bien souvent un sacré parcours du combattant. Se qualifier pour les Jeux quand on est une commune c'est aussi un sacré challenge mais qui peut être plus accessible grâce au programme Terre de Jeux.

Il suffit pour les villes de monter un dossier auprès de Paris 2024 et d'œuvrer pour une pratique du sport plus développé et plus inclusive.

L'ouverture des candidatures a eu lieu en juin 2019. Aujourd'hui, 1929 entités sont labellisées "Terre de Jeux 2024", dont 1674 communes, 90 départements, 12 régions, 46 fédérations, 102 CROS/CDOS/CTOS, une ambassade (Japon), 3 associations d’élus (AMF, ADF, ANDES), un comité national (CNOSF). Retrouvez la liste de l'ensemble des labellisés en cliquant ici.

Laisser un héritage

Plus de 27 millions de personnes vivent désormais dans une ville labellisée Terre de Jeux 2024.

Au delà de célébrer les Jeux sur l'ensemble du territoire français, un des objectifs principaux depuis la phase de candidature de Paris 2024, le programme Terre de Jeux a la volonté de laisser un héritage et de mettre plus de sport dans la vie des Français.

Chaque commune doit nommer une personne référente "Terre de Jeux", qui deviendra un relais auprès du comité d'organisation Paris 2024. Animer la vie de la cité et inciter les habitants à augmenter leur degré de pratique sportive, voici les enjeux majeurs. Grâce à ce label, les collectivités territoriales et structures bénéficient également d'une identité graphique exclusive (affichages, produits dérivés...).

Devenir un centre de préparation aux Jeux

Pour beaucoup de communes, le Graal consiste à devenir un centre de préparation aux Jeux en amont des Jeux. Ce label "Terre de Jeux" est un pré-requis indispensable. 415 centres ont déjà été répertoriés dans un catalogue fourni aux fédérations internationales. Ces sites pourraient ainsi accueillir une des 206 délégations olympiques ou des 184 délégations paralympiques.

Accueillir les champions venus du monde entier peut vraiment donner un sacré élan à une ville. En tant que bretonne, j'ai en souvenir lors de l'euro de football de 2016, la venue durant 4 semaines du Pays de Galles à Dinard. Leur passage avait laissé une très belle effervescence.

Ce label permet aussi de réviser sa géographie. La plus petite commune de la dernière promotion se situe en Eure et Loire. Le Mesnil Simon et ses 580 habitants sont devenus une "Terre de Jeux".