En route vers Paris 2024. La semaine olympique et paralympique du 1er au 6 février 2021

La semaine olympique et paralympique 2021 approche. Le thème de la santé a été choisi cette année. (SOP 2021)

Du 1er au 6 février, les couleurs de l'olympisme vont rayonner à l'occasion de la semaine olympique et paralympique. Pour cette 5e édition, l'objectif reste le même : mobiliser la communauté éducative autour des valeurs olympiques et paralympiques sur l'ensemble du territoire et dans les établissements français à l'étranger.

Cette année, le thème de la semaine est la santé, avec un mot d'ordre : bouger plus. Une expérimentation au sein de l'Académie de Créteil a déjà porté ses fruits. Avec 30 minutes d'activités par jour, en plus de leurs cours de sport, les élèves de cette académie sont, selon leurs professeurs, plus attentifs, plus calmes et plus épanouis.

Cette SOP (semaine olympique et paralympique) se veut un accélérateur de cette démarche en étendant un maximum cette expérimentation sur le territoire.

Apprendre différemment et faire de jolies rencontres

Pour les enseignants, les élèves, leurs parents, de la maternelle à l'université, cette SOP est aussi l'occasion d'apprendre différemment et de faire de jolies rencontres. Beaucoup d'athlètes des équipes de France vont se rendre dans les écoles ou vont échanger en visio avec les élèves.

Des "lives" facebook seront organisés durant toute la semaine par Paris 2024. Chaque jour, on pourra, même si on n'est plus sur les bancs de l'école, bouger avec des champions.

J-7 avant la Semaine Olympique et Paralympique



Vos athlètes préférés vous donnent rendez-vous toute la semaine prochaine en live sur le Facebook de @Paris2024 pour bouger toujours plus



Vous pouvez encore vous inscrire : https://t.co/6D0zxElCuW#SOP2021 #Bougez30Minutes pic.twitter.com/CzrP2RgEeu — Paris 2024 (@Paris2024) January 25, 2021

Utiliser le sport comme outil pédagogique

Si vous êtes instituteur, il n'est pas encore trop tard pour utiliser le sport comme un outil pédagogique dans vos enseignements. Un guide de la SOP a été mis en place avec des fiches techniques, les activités qu’il est possible de mettre en place ou encore les bonnes pratiques identifiées lors des dernières éditions.

La plate-forme génération 2024 permet aussi de retrouver toutes les ressources pédagogiques pour faire vivre les Jeux dans les écoles.





On a tous besoin de bouger un peu plus

Surtout durant cette période. Mais cette semaine, c'est aussi l'occasion d'apprendre autrement. Les cours d'histoire, de maths, l'enseignement civique et moral peuvent prendre une nouvelle tournure le temps de cette SOP.

Enfin, ces quelques jours restent aussi l'occasion de changer de regard sur le handicap, en découvrant des champions paralympiques ou en participant à des rencontres parasports.

En apprendre un peu plus les Jeux, sur leur histoire, sur ses disciplines, pourrait peut-être même créer des vocations pour cette génération qui va grandir avec des Jeux qui auront lieu tout près de leur maison.