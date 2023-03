REPORTAGE. En Autriche, des concerts "Souvenir" sont proposés aux personnes atteintes de démence

Un concert classique où l’on peut se lever, chanter, danser… C’est ce que propose le prestigieux Musikverein de Vienne à un public habituellement maintenu à l’écart de la société.

Des concerts classiques un peu atypiques sont organisés au sein du prestigieux Musikverein, le temple viennois de la musique classique. Baptisés "Souvenir", ils se produisent dans une salle aux allées espacées, afin que les spectateurs puissent facilement se déplacer, car, s’ils sont ouverts à tous ceux qui veulent tenter l’expérience, ils sont avant tout proposés aux personnes atteintes de démence.

Quand le concert commence, la salle est comble. Ici, les spectateurs n’ont pas à se soucier du regard des autres. Ils peuvent quitter la salle quand ils le souhaitent, chanter, et même danser s’ils en ont envie. Le but est de passer un bon moment. Le programme musical, joué sur scène par un trio de musiciennes, est spécialement conçu pour eux, pour susciter leur mémoire et leurs émotions. Il ne dure pas plus d’une heure, afin de ne pas trop fatiguer les spectateurs.

Combattre la peur du regard des autres

"J'ai 94 ans et Dieu merci, je peux encore voir et entendre !", se réjouit Maria, l’une des spectatrices. Elle a quitté sa maison de retraite le temps d’une journée pour venir assister à ce concert avec son aide-soignante. "Pour nous, c'est compliqué d'aller à un concert, mais celui-ci est formidable et très beau. J’ai moi-même joué de la cithare et je suis impressionnée par ces jeunes musiciennes. On est emportés loin d'ici, transportés dans une autre réalité. Ça restera un très beau souvenir !"

Le but de cette initiative, c’est aussi de redonner une place à ces personnes dans la société. La violoncelliste Lucija Pejkovic est fière d’y participer. "J’ai pensé à certains de mes proches et combien je serai heureuse qu’ils puissent avoir, eux aussi, une telle opportunité, explique-t-elle. Parce que j’ai déjà entendu ce discours, combien certains ont peur ou sont intimidés à l’idée de se mêler à la vie sociale. Je trouve donc très encourageant qu’il y ait ce genre d’initiative, en particulier dans une institution aussi importante". En Autriche, environ 150 000 personnes sont actuellement atteintes de démence et ce nombre devrait doubler d’ici 2050.