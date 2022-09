États-Unis : la crise de l'eau potable de Jackson n'est qu'un exemple des problèmes des infrastructures américaines

Ce n’est pas la première fois que la ville de Jackson, aux États-Unis, est confrontée à une telle crise de l’eau. Dans la capitale du Mississippi,150 000 personnes ont à nouveau été privées d’eau potable, cet été, mais celle-ci a été particulièrement longue et indigne du pays le plus riche du monde.

Regardez notre reportage à Jackson avec les habitants privés d'eau potable pendant plusieurs semaines

Pendant près de sept semaines, les habitants de Jackson, des Afro-Américains en très grande majorité, ont eu pour consigne de faire bouillir l’eau du robinet - que ce soit pour boire, cuisiner ou faire la vaisselle. Cette crise de l’eau a débuté fin juillet, mais elle s’est encore aggravée en août suite à des inondations. L’usine locale de traitement des eaux ne l’a pas supporté.

Résultats : plus d’eau du tout chez certains lorsque ce n’était pas un liquide marron qui s’écoulait des robinets. Les images ont largement circulé sur les réseaux sociaux. On a vu aussi les habitants de Jackson faire la queue pour obtenir des bouteilles d’eau potable.

My water just now in Jackson, MS pic.twitter.com/LFfat03dCv