En Virginie, Busch Gardens, le parc aux dix millions de lumières

Le parc à thème affirme avoir disposé plus de 10 millions de lumières. (GREGORY PHILIPPS / RADIO FRANCE)

Si en ce 26 décembre, vous frôlez l’overdose de chants de Noël, évitez soigneusement Busch Gardens, à Williamsburg, en Virginie, qui a ouvert il y a dix ans et qui, avec son nombre record de guirlandes (le parc revendique plus de 10 millions de lumières) est la ville la plus décorée d’Amérique du nord. Le parc à thème affirme avoir disposé plus de dix millions de lumières : si on considère qu’une simple guirlande consomme environ 35 watts / heure, un rapide calcul nous dit que Bush Gardens dépense chaque heure environ 3,5 mégawatts d’électricité !

Alex et Alex. (GREGORY PHILIPPS / RADIO FRANCE)

Mais si l’esprit de Noël est en vous, alors vous serez enchanté, comme ce couple de trentenaires Alex et Alex qui jouent le jeu à fond et pour l’occasion sont déguisés en lutins du Père Noël...

J’ai un costume rouge. Tout est rouge : pantalon, veste, cravate. Avec des flocons de neige sur le manteau. Et encore vous n’avez rien vu, je n’ai pas allumé ma guirlande portable ! J’adore cette saison qui me rappelle mon enfance ! Alex à franceinfo

Sa compagne, Alex, renchérit : "Chaque année, on adore passer du temps ici ! C’est très important ! On se décharge du stress de l’année écoulée, en agissant comme des enfants !" Les enfants (les vrais) sont émerveillés dans cette Christmas Town, mélange de parc d’attractions et de ville de Noël, comme la petite Nola, 4 ans : "C’est très beau ! Beautiful !"

La Christmas Town est un mélange de parc d’attractions et de ville de Noël. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

À proximité du sapin qui mesure quinze mètres de haut et qui brille de mille feux, une crèche et un théâtre qui plusieurs fois par jour propose le spectacle "Gloria", une comédie musicale consacrée à la vie de Jésus. Car les Américains viennent ici pour s’amuser mais aussi pour célébrer la naissance du Christ : "Noël, c’est avant tout pour nous une célébration de la naissance de Jésus, confie Mark. Mais c’est aussi une fête familiale, joyeuse, que nous partageons avec nos proches.".

À Busch Gardens, on peut aussi déambuler dans de fausses ruelles italiennes, un village de Bavière en carton-pâte, et même découvrir la reproduction d’un village d’Aquitaine où les chants de Noël qui passent en boucle dans les hauts parleurs sont évidemment en français.