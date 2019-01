En Russie, le baptême du Christ célébré dans de l'eau glacée est devenu une mode

Un fidèle orthodoxe dans l'eau glacée à Kholmsk, en Russie, pour célébrer l'Epiphanie, le 19 janvier 2019. (SERGEI KRASNOUKHOV / AFP)

Comme pour beaucoup de fêtes religieuses, l'Epiphanie orthodoxe, célébrée cette année les 18 et 19 janvier, a été marquée par un bain et des plongeons dans de l'eau glacée.

Un rituel dans de l'eau bénite

La célébration commence traditionnellement par un jeûne. Pour les plus croyants, la seule nourriture est du riz bouilli avec du miel et des raisins secs. Et on ne rentre pas dans les eaux glacées par moins 20 ou même moins 30 degrés sans préparation, ni même sans précaution, surtout lorsqu’il s’agit de tenir 30 secondes afin que le geste soit apprécié par l’autorité religieuse qui a pris soin de bénir les lieux.

Il faut donc se préparer physiquement et psychologiquement quelques jours plus tôt; Faire un bon échauffement de l’ensemble du corps jusqu’au moment de pénétrer dans l’eau. Les plus entraînés et les plus motivés vont jusqu’à plonger trois fois la tête sous l’eau, en marquant à chaque immersion la Sainte-Trinité, par le signe de croix des orthodoxes. Mais le plus important, c'est de dire la prière avant de rentrer dans les eaux glacées de la Moskova ou de la Volga, pour ne citer que les grands fleuves, les plus éloignés de la Sibérie, là où l’on pratique le rituel.

Une fête devenue une mode

L’an dernier, en pleine campagne présidentielle, Xsénia Sobtchak, seule femme candidate à l'élection, avait sacrifié au rituel. D'ailleurs, elle avait attiré ce jour-là, l’attention des médias russes, sans doute davantage que dans la plupart de ses meetings. La célébration de l'Epiphanie orthodoxe est devenue une tendance et même une question de défis que se lancent jeunes et moins jeunes, en s’efforçant de respecter l’un des conseils les plus importants du corps médical : surtout ne jamais boire d’alcool tout de suite en sortant du fleuve gelé, par exemple de la vodka, sous le prétexte de se réchauffer. Une bonne couverture, des vêtements secs, un thé chaud, font l'affaire.