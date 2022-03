En Palestine, la calligraphie arabe, récemment intégrée au patrimoine immatériel de l’Unesco, fait la fierté d’un maître de l’art

Ils ne sont qu'une dizaine comme lui en Palestine. À Ramallah, Abdallah Al Azze, grand maître de la calligraphie arabe, reçoit dans son cabinet qui lui sert aussi d'atelier. Avocat dans le civil, il enseigne aussi la calligraphie à l'université de Bir Zeit.

À 64 ans, Abdallah Al Azze exerce ses talents depuis plus d'un demi-siècle. "Quand j’avais neuf ans, un oncle et un de ses amis venaient régulièrement chez nous et s’essayaient à la calligraphie. Je les ai regardés et observés. Après ça, ils ont tout laissé et sont partis à l’étranger. Alors j’ai tenté de faire comme ils avaient fait devant moi. La plupart de ces stylos je les fais moi-même", raconte le maître calligraphe avec fierté.

Tradition et modernité

Si Abdallah Al Azze traite lui-même son papier avec un vernis spécial pour que l'encre soit facilement effaçable en cas d'erreur, et s'il fabrique de ses mains ses stylos et ses pinceaux avec du bambou, à l'ancienne, il doit aussi beaucoup au numérique. "Après l'arrivée d'Internet, j'ai vu les travaux de célèbres calligraphes arabes. Ça m'a beaucoup aidé car ça m'a donné la plupart des connaissances nécessaires venues du monde entier : Irak, Égypte, Algérie, Arabie Saoudite, Jordanie, Palestine et Syrie", explique Abdallah Al Azze. Généralement, j'aime écrire des poésies, des citations célèbres. Celle-là, c'est l'une des calligraphies les plus simples qu'on appelle 'Rika', écrite sur une seule ligne. C'est un verset du Coran qui dit : 'Paix et paroles d’un Dieu miséricordieux'".

La calligraphie arabe est un art complexe, reconnaît-il, "car elle a des règles très difficiles. En arabe, on a beaucoup, beaucoup de calligraphies différentes. Pour cette raison, tu dois connaître tous les styles et toutes les règles."

"L'écriture de chaque lettre dépend de la lettre qui la suit. Prenons le style 'Nasser' : la lettre M, au début, s'écrit d'au moins quatre façons. Au milieu, cinq façons. À la fin, quatre ou cinq façons. Tu peux faire beaucoup de formes avec la même phrase." Abdallah Al Azze, maître de la calligraphie arabe à franceinfo

Le 14 décembre 2020, l'Unesco a intégré la calligraphie arabe au patrimoine culturel immatériel ou ou "patrimoine vivant" de l'humanité. Abdallah Al Azze est très fier de ce classement à l'Unesco. Il considère que la calligraphie arabe est la plus célèbre au monde avec la chinoise. Même si, à titre personnel, il a un faible pour la calligraphie médiévale en lettres gothiques.