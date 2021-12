La calligraphie arabe intègre le patrimoine immatériel de l'Unesco

Le patrimoine culturel immatériel, ou "patrimoine vivant", est "un héritage de nos ancêtres que nous transmettons à nos descendants", définit l'Unesco. Il comprend "les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et les événements festifs". Après la rumba congolaise, c'est au tour de la calligraphie arabe d'adopter ce nouveau statut.

"Pour être définie comme un patrimoine culturel immatériel, une pratique culturelle doit être dynamique... Elle doit avoir un sens dans la vie des gens", selon Tim Curtis, le secrétaire de la convention de l'Unesco sur le sujet, adoptée en 2003. L'intégration de la calligraphie arabe au patrimoine immatériel de l'Unesco, a été défendu par seize pays, en tête desquels l'Arabie saoudite, pour lesquels l'islam est la religion dominante ou majoritaire.

L'intégration de la calligraphie arabe a été annoncée par l'agence onusienne sur Twitter. Le ministre saoudien de la Culture Badr ben Abdallah ben Farhane, cité par l'agence de presse gouvernementale, s'est félicité de cette décision estimant qu'elle allait "contribuer à développer cet héritage culturel".

