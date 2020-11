En Irlande, la disparition d'un dauphin nommé Fungie bouleverse les habitants de la péninsule de Dingle

Dans la péninsule de Dingle, au sud-ouest de l'Irlande, les habitants pleurent la disparition de l’un d’entre eux. Il s’appelle Fungie, il a une quarantaine d’années et n’a plus été vu depuis un mois. Signe distinctif : Fungie est un dauphin. Si les gens de Dingle sont si attachés à Fungie, c'est que ce grand dauphin n’a jamais quitté la baie de Dingle. Il est arrivé en 1983, il y a trente-sept ans, et quasiment tous les jours, il s’est montré. Aux pêcheurs, aux surfeurs, aux nageurs… David Tunney passe tous ses étés à Dingle, depuis l’arrivée de Fungie. "Il était très sociable, très joueur... surtout quand il était plus jeune. Il venait toujours près des bateaux. C'était vraiment quelqu'un d'important à Dingle." Tellement important que la mairie a érigé une statue en bronze pour Fungie, devant l’office du tourisme.

Car dans la baie, le tourisme s’est construit grâce et autour du dauphin. Caroline Bolland dirige l’Alliance touristique pour la péninsule de Dingle. "Il y a trente-sept ans, on ne savait pas quoi faire de lui. Le tourisme n'existait pas. Mais les pêcheurs se sont mis à proposer des éco-tours en bateau. Fungie a amené cette touche de magie à notre région. Il a fait venir des tas de gens qui en ont profité pour découvrir tout ce qu'il y a à faire ici." C'est Fungie qui a placé Dingle sur la carte touristique de l'Irlande. Une réussite qui devrait perdurer malgré sa disparition.

UPDATE: Still no sign of Fungie....



The search for Fungie the dolphin has been called off in Dingle, with locals fearing that he may now never return. Despite extensive searches over the past week, there has been no sign of the bottlenose dolphin. | https://t.co/hFaXUoOXRO