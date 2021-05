En Espagne, l'Institut français de Valence va disparaître

L'Institut français de Valence. (FACEBOOK)

L'Institut français de Valence, en Espagne, fermera ses portes le 30 juin. Dépendant du ministère des Affaires étrangères, on y trouve des cours de langue, une bibliothèque et tout un tas d'activités culturelles en français. Alors sa disparition annoncée, "c'est couper les ponts culturels entre Valencia et la France qui ont été construits depuis 133 ans, quand même", regrette Bruno Laurent, responsable de la médiathèque et représentant du personnel. Ce sont "des projections de cinéma, du théâtre, la fonoteca francesa, un projet de visibilité pour les musiques françaises et francophones pour toute l'Espagne, de nombreuses conférences, des présentations littéraires, des concerts, les cours de français pour les familles qui ne peuvent pas se payer le lycée français, qui a un coût élevé."

25 salariés licenciés

Officiellement, l'institut ne va pas fermer. Selon la réponse écrite de l'Ambassade, il va être réorganisé. Tellement réorganisé que sur les 28 salariés, 25 vont être licenciés. Les autres devront se concentrer sur des activités comme l'organisation d'examens de certificat de langue – une activité très lucrative – quelques tables rondes... et cela risque d'être à peu près tout. Cela se passera quelque part dans un local à Valence. Le siège historique va être restitué à son propriétaire, la République française.

Le ministère des Affaires étrangères met en avant des déficits récurrents. Pourtant en 2019, la dernière année avant la pandémie de Covid-19, les pertes n'ont pas dépassé 5 000 euros, relève Bruno Laurent. "Vu ce qu'ils vont payer pour les licenciements des 25 personnes, bien sûr qu'il y a de l'argent au ministère", lâche-t-il.

Si on regarde les salaires des ambassadeurs et de tous les fonctionnaires du ministère, c'est, si on regarde bien, un réseau qui est démantelé petit à petit principalement en Europe occidentale. Bruno Laurent, responsable de la médiathèque et représentant du personnel à franceinfo

Les employés vont travailler jusqu'au 30 juin. Ils essaient encore de sensibiliser l'opinion, certains responsables politiques à Valence ont affiché leur soutien, ont posé des questions au gouvernement espagnol à l'Assemblée et au Sénat. Mais honnêtement, à Valence, on pense qu'à moins d'un miracle, l'Institut sera démantelé dans un peu plus d'un mois.