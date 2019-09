En Corée du Sud, des enceintes connectées pour combattre la solitude des personnes âgées

Kim In-hwan, sud-coréenne de 83 ans, et une enceinte connectée dont l'intelligence artificielle est censée l'aider à lutter contre la solitude. (SK TELECOM)

Le projet a été lancé en avril dans plusieurs arrondissements de Séoul, par un opérateur de télécommunications : 1 150 personnes âgées vivant seules ont reçu gratuitement une enceinte connectée, destinée à les aider dans leur quotidien et à tromper leur solitude.

Ces machines répondent à la voix : si on leur demande, elles peuvent donner à ces seniors la météo, leur passer une chanson, leur apprendre leur horoscope du jour... et même, selon les promoteurs du projet, leur faire la conversation.

Si la personne âgée ne parle pas à son enceinte pendant 48 heures, ou si elle lui répète qu’elle se sent triste et seule, alors un assistant social – humain, lui – viendra lui rendre visite à son domicile pour s’assurer qu’elle va bien.

Des "conversations" de plus en plus personnelles

L’opérateur derrière ce projet a analysé ce que disent ces utilisateurs âgés à leur machine. "Au début, ils se contentaient de leur demander des choses simples, comme la météo, raconte un responsable du projet. Mais peu à peu, ils ont des conversations plus émotionnelles, ils demandent à leur enceinte 'As-tu bien dormi ?', ou leur disent 'Je t’aime'."

La presse coréenne semble voir en ces gadgets connectés une réponse au manque de travailleurs sociaux dédiés aux personnes âgées, et à la hausse du nombre de seniors qui meurent seuls dans une société qui vieillit vite.

Plus de 20% des seniors sud-coréens n’auraient aucun contact ni activité sociale, et le taux de suicide des plus de 80 ans est trois fois plus élevé que celui des 15-65 ans. Le nombre de Sud-Coréens âgés qui meurent seuls augmente chaque année. Les fortes solidarités familiales traditionnelles se sont délitées avec le développement économique : pas sûr qu'un robot puisse remplacer les liens familiaux et communautaires disparus.

Mais la Corée du Sud n’est pas le seul pays à sembler croire que la technologie et Internet sont une solution à ce drame humain : dans le Japon voisin, plusieurs entreprises développent aussi divers compagnons robotisés pour un troisième âge lui aussi de plus en plus isolé.