En Belgique, malgré la décision de l'Unesco, le "Sauvage" de la "Ducasse d'Ath" sera bien présent en 2023, assure le bourgmestre de la ville

La "Ducasse d'Ath" y était inscrit depuis 2008 et a été créé au 16ème siècle dans la ville d'Ath, en Wallonie picarde dans l'Ouest de la Belgique. Mais voilà, un personnage fait polémique.

L'Unesco vient de prendre une décision rarissime et a rayé le festival "La Ducasse d'Ath" de la list du patrimoine immatériel de l'humanité. En cause : ce rendez-vous estival belge est accusé de racisme, et notamment pour ce personnage controversé appelé le "Sauvage". C'est une figure traditionnelle de "la Ducasse d'Ath", comme le sont les Géants processionnels ou les nombreux chars présents dans les défilés. Il s'agit d'un homme blanc dont le visage est peint en noir et qu'on voit déambuler dans les rues de la ville, chaque dernier week-end du mois d'août.

Il y a encore deux ans, il portait un anneau doré dans le nez et avait des chaînes aux poignets. Deux attributs que la mairie avait décidé de retirer : en 2019, plusieurs associations avaient commencé à dénoncer le racisme véhiculé par cette représentation et par le nom lui-même du personnage.

Le personnage du Sauvage lors de la Ducasse d'Ath en Belgique, en août 2019. (KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Au début du mois de décembre, lors de la dernière session du Comité du Patrimoine Immatériel de l’Unesco, ce personnage est revenu sur le devant de la scène, dénoncé comme raciste par plusieurs pays africains. Même la Belgique, d'ailleurs, était un peu embarrassée et a officiellement appelé au retrait de la fête de la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. La décision a finalement été prise par l'Unesco, le 2 décembre 2022.

Une réflexion en cours pour faire évoluer le personnage

Sur place, les habitants d'Ath se défendent de tout racisme. D'ailleurs beaucoup d'entre eux étaient favorables à une évolution du personnage et de leur folklore, conscients, disent-ils, qu'il y avait un problème. Mais à l'image du bourgmestre de la ville, Bruno Lefebvre, ils estiment aussi que la décision de l'Unesco est brutale, alors même qu'une réflexion était en cours justement pour faire évoluer le personnage du Sauvage. Ce travail avait été confié à une commission citoyenne. "Les accords que nous avions, c'était de nous laisser du temps, raison pour laquelle nous avions mis en place une commission citoyenne du folklore parce que notre point de vue c'est de dire : si une évolution doit avoir lieu dans ce personnage, elle doit venir de la population", regrette l'élu.

"C'est tout de même un déni de démocratie de ne pas écouter ce que la population a à dire et comment la population peut faire évoluer les choses." Bruno Lefebvre, bourgmestre d'Ath en Belgique à franceinfo

Et alors que des voix appellent toujours à la disparition totale du personnage, le maire confirme que le "Sauvage" sera bien dans les défilés à la fin du mois d'août 2023. La commission citoyenne continue, elle, son travail. Unesco ou pas, précise le bourgmestre.