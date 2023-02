Écologie contre tradition : pour relancer la consommation de viande de baleine au Japon, une société de pêche la propose en distributeurs

De nouveaux espaces de vente sont apparus récemment au Japon, équipés de distributeurs automatiques. On y trouve exclusivement de la viande de baleine, rare dans les grandes surfaces ou les marchés. Malgré un prix élevé, ils se vident à toute vitesse.

De petits espaces de ventes tout blancs, tout propres, tout neufs, sans vendeur, ont émergé dans les rues japonaises. On y trouve des distributeurs de viande de baleine exclusivement, proposée sous divers conditionnements, congelée ou en conserve. "Les grands supermarchés ne vendent pas de baleine, justifie Hideki Tokoro, le patron de la société de pêche Kyodo Senpaku à l’origine de ce concept. C’est à cause des organisations opposées à la chasse à la baleine".

"Les ONG ont tellement fait pression autrefois qu’elles ont entravé le commerce." Hideki Tokoro, le patron de la société de pêche à la baleine Kyodo Senpaku à franceinfo

"Rares sont les petits poissonniers qui en proposent. Ils ont peur que leur la boutique soit saccagée, poursuit Hideki Tokoro. Parmi les actionnaires des grandes chaînes de supermarchés, se trouvent des étrangers qui pourraient semer le trouble lors des assemblées générales, même si, à mon avis, cela n’arriverait pas. Les souvenirs sont là et les craintes existent".



Il est vrai qu’à part sur le marché au poisson de Toyosu ou dans les grands magasins de luxe, on voit rarement de la chair de baleine en vente, même si, depuis juillet 2019, le Japon a officiellement repris la pêche commerciale après plus de 30 ans de pause. Mais il chasse uniquement dans ses eaux économiques exclusives.

"On a du mal à approvisionner les machines"

Si les magasins ne vendent pas de baleine, n’est-ce pas tout simplement parce que les Japonais n’ont pas envie d’en manger pour des raisons justement écologiques ? La conclusion semble s’imposer logiquement quand on regarde les statistiques de consommation. Les Japonais mangent 13 kilos de poulet par an par personne et zéro kilo de viande de baleine. Mais les producteurs avancent une autre explication : les Japonais n’en mangent pas tout bonnement parce qu’ils n’en trouvent pas dans les commerces et que les quotas de pêche fixés par le gouvernement sont bien trop limités. La preuve, selon Hideki Tokoro, c’est le succès de ses distributeurs automatiques. "J’ai vraiment été surpris : en distributeurs automatiques, ça se vend énormément, se réjouit Hideki Tokoro. C’est pourtant cher. On a du mal à approvisionner les machines".

"Des parents racontent à leurs enfants avoir mangé de la viande de baleine dans leur jeunesse et ils leur font goûter. Donc à mon grand étonnement les clients sont des familles." Hideki Tokoro à franceinfo

"Si tout va bien, je voudrais monter à 100 boutiques automatiques, en trois à cinq ans", projette Hideki Tokoro. Au contraire des écologistes mais à l’instar de tous ceux qui défendent la tradition de la chasse à la baleine, il assure que les cétacés sont bien trop nombreux autour du Japon. Elles dévorent une grande partie des poissons habituellement pêchés pour la consommation humaine. Selon lui, les quantités de baleines prises sont de toute façon bien trop faibles pour menacer les espèces.