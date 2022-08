Inde : comment Bangalore est devenue la nouvelle capitale de la bière en Asie

Il y a quelques années, on ne trouvait que de la Kingfisher, la célèbre mais quelque peu insipide bière nationale indienne. Mais, depuis Bangalore, la grande ville du sud du pays, une révolution est en marche.

Il y a quelques mois s’est ouvert ici Ironhill, le plus grand bar-brasserie du monde, qui accuse plus de deux km². Ici, donc, on brasse sa propre bière et on la vend sur place directement à la pression. Et comme l’explique Harri, manager de l'établissement, la recette du succès est simple : "Les microbrasseries de Bangalore sont ouvertes à tout le monde : les enfants, les parents, les grands-parents, on prend soin de tout le monde. Durant les week-ends, on accueille plus de 2800 clients par jour !"

Dans cet écrin, loin de l’agitation de la mégalopole, on trouve aussi une rivière et un jardin. Des brasseries démesurées comme celle-là, on en compte au moins 70 dans cette ville de 12 millions d’habitants. Il faut dire que la légalisation exige au moins 1000m2 pour obtenir la licence de brasseur. Alors, forcément, il faut voir les choses en grand : Ironhill, située dans une ancienne usine gouvernementale, a coûté la bagatelle de quatre millions d’euros à son fondateur.

L'IPA, la nouvelle fierté

Derrière ce développement, il y a, avant tout, un marché de la bière en pleine explosion afin de répondre à la demande d'une classe moyenne indienne qui veut se détendre. Auparavant, il n’y avait que les bars de bases, très masculins ou les bars d'hôtels, très chics. Dans ces nouveaux endroits, on peut venir après le travail avec des amis de tous sexe, mais aussi en famille. La passion pour la bière de la Silicon Valley Indienne tient aussi de sa population très cosmopolite.

Beaucoup d’habitants ont travaillé aux États-Unis ou en Europe et sont revenus avec un niveau d’exigence élevé. Ici, on a accès à des bières de qualité : blanche belge, blonde de Munich et surtout mille déclinaisons de la fameuse IPA, Indian Pale Ale, qui est devenue un symbole de fierté nationale. Elle avait été développée par les Anglais à partir de la classique Pale Ale pour résister à la traversée en bateau depuis Londres.

Beaucoup de grandes villes indiennes cherchent désormais à copier la culture festive des brasseries de Bangalore, sans toutefois l’égaler. Et le boom de la bière en Inde attire des passionnés du monde entier comme Martin Bernard, maître brasseur canadien arrivé à Bangalore, il y a 5 ans : "Après le Covid, on a besoin de sortir et de faire la fête. Le gouvernement ici est très libéral sur la question. Alors, ça boom partout ! Il y a de la demande, on est souvent pleins et on doit refuser du monde. On est en train d’ouvrir une deuxième brasserie d’environ 700 places", s'enthousiasme-t-il.

Il faut dire qu’il y a de quoi faire des affaires : le marché indien de la bière, estimé à 4.6 milliards d’euros en 2002, devrait atteindre 8,3 milliards en 2026.