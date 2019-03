Aux Etats-Unis, le FBI peine à recruter

Le bureau fédéral d’enquête continue d’inspirer les scénaristes. Pour preuve, cette série appelée FBI lancée à l’automne dernier sur CBS. Mais dans la vraie vie, le bureau fédéral a de plus en plus de mal à recruter. Auparavant, il y avait chaque année 21 000 candidats à postuler pour intégrer l’institution créée dans les années 30 par J. Edgar Hoover. En 2018, ils n'étaient que 13 000 candidats.

Plusieurs raisons expliquent cette désaffection. Le taux de chômage est bas aux Etats-Unis (moins de 4%). Il y a donc moins de demandeurs d'emploi. La réputation du "Bureau" a peut-être aussi été ternie ces derniers mois, au moins chez les supporters de Donald Trump, alors que ce dernier passe une bonne partie de son temps à taper sur le FBI en raison de l’enquête russe.

Le bureau fédéral réagit en faisant de la publicité, et en modifiant ses critères de recrutement. Une campagne intitulée Unexepected agents, à destination des noirs, des hispaniques et des femmes, propose d’intégrer le prestigieux bureau. Aujourd’hui, 67% des agents du FBI sont des hommes blancs.

The path you took to get here gave you unique skills for your career ahead. Are you an #UnexpectedAgent? https://t.co/2l6pM5mkM3