Aux Etats-Unis, 300e anniversaire de la Nouvelle Orléans : carnaval géant pour Mardi Gras et fête toute l'année

Les festivités du 300e anniversaire de la Nouvelle-Orléans, la plus grande ville de l'État de Louisiane, au sud-est des Etats-Unis, ont commencé le 6 janvier 2018. Mais les festivités de mardi 13 février 2018 s'annoncent gigantesques. Elles durent plusieurs semaines. Depuis le début de l'année, la ville a organisé des centaines de bals et des dizaines de parades. Mais le point d’orgue aura lieu mardi soir. Toute la ville veut défiler, tout le monde veut en être, raconte-t-on sur place.

Les organisateurs des défilés préparent les chars, les costumes, les musiques depuis plusieurs mois. L'effervescence est au rendez-vous. Une ambiance de folie s'annonce mardi soir, dans les rues de Treme, le plus vieux quartier afro-américain des Etats-Unis, ainsi que dans le "french quarter" (quartier français). Le défilé le plus attendu est sans doute celui du "Krewe Of Zulu", la parade des Afro-Américains. Parmi les grandes traditions les plus suivies des spectateurs : boire beaucoup et ramasser un maximum de colliers de perle qu’on vous lance depuis les chars, et qu’on garde autour du cou.

Des événements toute l'année

Il s'agit de commémorer la création de la ville en 1718 par un certain Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, un explorateur français. Ce nom, Nouvelle-Orléans, est donné à la ville en l’honneur du régent Philippe, duc d’Orléans. Outre les nombreuses festivités, le grand rendez-vous des amateurs de jazz, le Festival de jazz, du 27 avril au 6 mai 2018 propose une superbe programmation, avec notamment Aretha Franklin en invitée d’honneur, mais aussi des dizaines d’artistes et des hommages à Fats Domino, l’un des talents de cette ville disparu l’an passé. La ville a donc retrouvé une très belle vitalité, un peu plus de 12 ans après le passage de l’ouragan Katrina qui avait dévasté notamment les quartiers les plus populaires de la ville.

Des liens encore très forts avec la France

Ce n'est pas confirmé, mais la ville pourrait recevoir la visite d'Emmanuel Macron, qui prévoit de se rendre à Washington à la fin du mois d'avril 2018, à l’invitation de Donald Trump. L’Elysée essaye donc d’organiser une escale à la Nouvelle-Orléans mais il faut régler quelques problèmes d’agenda. Ce serait l’occasion pour le chef de l’Etat de venir parler francophonie. En Louisiane, près de 120 000 personnes parlent encore le français. Si Emmanuel Macron se rend à la Nouvelle-Orléans, ce serait le troisième président français à faire le déplacement après le général de Gaulle et Valéry Giscard d’Estaing. Par ailleurs, la France est présente à ces célébrations : début janvier la ville d’Orléans dans le Loiret s’est jumelée avec la Nouvelle-Orléans.