Au Vatican, une exposition d'art contemporain au sein même de la bibliothèque de la cité-État

L'exposition est proposée non pas dans les musées du Vatican mais au sein même de la Cité, plus précisément dans la bibliothèque apostolique. Pour y accéder, vous devez rentrer dans la cité-État par la Porte Sainte-Anne, une grande porte par laquelle rentrent les employés du Vatican. Vous passerez devant les Gardes Suisses, la Poste et puis la banque, avant d'accéder à la Cour du Belvédère et à la bibliothèque du Vatican. C'est assez inédit !

Dialoguer avec le présent

Mais attention, l'entrée est limitée seulement deux jours par semaine et seulement deux heures jusqu’au 25 février 2022. Il faut la gagner cette visite pour découvrir l'artiste romain Pietro Ruffo, 43 ans, qui a déjà exposé dans le monde entier. Cet architecte travaille plusieurs matières mais souvent le papier et le dessin. Il superpose les paysages naturels et les formes humaines, les cartes géographiques et les constellations.

Pour le Vatican, organiser désormais des expositions dans la bibliothèque est une manière de dialoguer avec le présent comme l'explique le cardinal archiviste et bibliothécaire de la Sainte église romaine. "Le Vatican est un État culturel, explique cardinal Tolentino de Mendonca, nous faisons se rencontrer la tradition, le passé - dont nous sommes les gardiens - avec les questions, les drames, les espérances du temps présent. Ces questions sont portées par l'artiste romain Pietro Ruffo qui valorise la dimension humaine dans une grande réflexion sur le monde actuel !"

Flux migratoires et sauvegarde de la planète

Et l'artiste a pu accéder aux archives de la bibliothèque du Vatican qui recense 180 000 manuscrits d'archives, 9 000 incunables qui sont des livres imprimés avant le XVIe siècle. Pietro Ruffo a même fait des découvertes comme une carte du Nil en parchemin qui est longue de 5,50 m et a plus de 300 ans. "On ne l'avait jamais déroulée, même les conservateurs du Vatican ne connaissaient pas cette carte, raconte Pietro Ruffo. La première fois que je l'ai vue, tout de suite, elle m'a raconté l'histoire de centaines de personnes venant de différentes parties du monde en croisant leur histoire sur les côtes du Nil."

Pietro Ruffo a alors produit sa propre carte de la même longueur et elles se répondent dans la salle d'exposition. Il l'a appelée "Le Nil bleu", c'est une humanité en mouvement qui converge vers les rives du fleuve. Les flux migratoires et la sauvegarde de la planète, des thèmes actuels que Pietro Ruffo a travaillé dans la continuité des deux encycliques du pape François, ses textes majeurs, Laudato Si sur l'écologie et Fratelli Tutti sur la culture de la rencontre.