Au Chili, on mise tout sur le cuivre et ses propriétés antibactériennes, antifongiques et antivirales pour lutter contre le Covid-19

Le pays est le premier producteur mondial de cuivre, un métal utilisé dans l'électronique et bien sûr les câbles d'électricité. Mais on le sait moins, il est aussi prisé pour ses vertus médicales, qui le rendent encore plus précieux en ces temps de pandémie de Covid-19.