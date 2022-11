Arbres saccagés, violences physiques... En Cisjordanie, la cueillette des olives vire au cauchemar

A cause des colons qui s’en prennent aux arbres, voire parfois aux Palestiniens eux-mêmes, la traditionnelle récolte des olives n'a plus rien de festive en Palestine.

Depuis plusieurs années, la traditionnelle récolte des olives vire au cauchemar en Palestine à cause des attaques de colons : des arbres sont saccagés, abattus, brûlés ou vidés de leurs fruits. Ou bien les habitants des colonies alentours s'en prennent physiquement aux Palestiniens. Exemple à Burin, un petit village au sud de Naplouse. Malgré le soleil ardent et l’ambiance familiale sous les oliviers, l’angoisse que représente la menace de potentielles agressions est palpable.

"J’ai peur pour mes enfants"

Pendant qu’elle trie patiemment ses olives, Umm Khaldon, 60 ans, nous l’avoue, la récolte n’a plus la même saveur que lorsqu’elle était jeune. "J’ai peur pour mes enfants, et pour tout le monde au moment de la récolte, soupire-t-elle. La dernière fois, les colons ont attaqué le fils de notre voisin, il a perdu un œil le pauvre. Que dieu nous protège. Ici, à Burin, on est entourés de colonies : là, là-bas, en haut, à gauche, derrière, partout. Mais on restera sur notre terre, on est prêt à mourir pour notre terre."

A côté d’elle, ses enfants s’activent : ils font tomber les olives sur de grandes bâches noires étendues au pied des 130 oliviers de Yahya Qaddous, le grand oncle. Depuis la terrasse de sa maison, il nous montre la colonie de Yitzhar - une des plus violentes de Cisjordanie - qu’on aperçoit en haut de la colline. "J’ai une terre là-bas, tout près de cette colonie, indique-t-il. Chaque année, les colons la brûlent. Chaque année, j’y retourne pour tailler les arbres, en planter de nouveaux. Mais chaque année, ils recommencent, ils les brûlent à nouveaux. Malheureusement, chaque année, depuis 1967, les ONG et la communauté internationale sont au courant : elles voient ce que font les colons, aux côtés de l’armée israélienne, se disent préoccupés. Mais elles ne font rien !"

Ces attaques sont documentée mais impunies

Pourtant ces attaques sont connues : certaines sont filmées par les Palestiniens eux-mêmes ou des associations de défense des droits de l’homme mais elles restent malheureusement impunies. Selon l’organisation israélienne Yesh Din, 97% des plaintes des Palestiniens restent sans suite. Résultat : ces attaques des colons ne cessent d’augmenter : en chiffres - elles ont doublés depuis l’an dernier - mais aussi en intensité, selon l’ONG Première urgence internationale… Elles prennent aussi des formes très variées, sont parfois coordonnées entre différentes colonies et avant-poste, le tout, en pleine journée, souvent sous les yeux de l’armée, comme l’a montré un rapport de Breaking the Silence intitulé "En Service", publié l’an dernier.