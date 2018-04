En direct de l'Europe. Les Européens, entre doutes et espoirs

Beaucoup de doutes pour les Européens, entre Brexit et populismes. (Getty Images)

Les Européens sont souvent en proie au doute quant à leur avenir dans l’Union Européenne, qui plus est quand aujourd’hui les Etats membres de l’Union européenne n’harmonisent pas tous leurs métronomes, pour certains en s’éloignant de Bruxelles.

Pourtant l’année cruciale en vue des élections de 2019 approche. Des consultations citoyennes dans chaque état membre seront organisées afin de prendre le pouls des Européens, de leurs désirs d’avenir de l’union dans laquelle ils vivent. Ce n’est pas une année anodine, alors quels sont les atouts et les désavantages de l’Union européenne à un an des élections européennes, quels sont les défis ?

Une certaine incertitude

Comme les populismes, le Brexit marque une certaine incertitude dans l’esprit des citoyens et citoyennes de l’Union. Quelle Europe aujourd’hui, quand elle est cernée à ses frontières par les conflits, les migrations et de nombreuses déstabilisations ourdies par des groupes de pressions ou des Etats dont le souhait est que l’Union européenne se divise, puis disparaisse.

Quel avenir pour les 27 ?

L’Union européenne est une création unique au monde, qui, depuis la fin de la seconde guerre mondiale a montré que la paix et la liberté étaient possibles en étant partagées. L’Union répond à des chocs depuis plus de dix ans, et se prépare à en subir d’autres.

Que ce soit en matière de sécurité ou de protection sociale, nombre d’Européens sont inquiets. Il est souvent difficile pour eux de comprendre le bien fondé de l’Union face à la crise économique qui perdure et les dangers palpables qui menacent la cohésion de la construction européenne.

Invités : Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Schuman. Emmanuel Dupuy, Président de l’Institut Prospective et sécurité en Europe

Livre : Le rapport Schuman sur l’Europe, l’état de l’Union en 2018 aux Editions Marie B, collection lignes de repères et sur le site de la Fondation Schuman.