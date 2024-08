Paris 2024 : La délégation turque "agréablement surprise" par l'accueil français

"Je suis agréablement surprise d'avoir autant de personnel et d'aide", rapporte Aïché, qui fait partie de la délégation olympique turque. Elle assure qu'elle et toute sa délégation sont "vraiment agréablement surprises" par l'organisation mise en place lors des Jeux de Paris 2024 pour accueillir les différents pays. Certes, elle trouve que les Français sont toujours arrogants, "ça fait partie du contexte", s'amuse-t-elle. "Mais on a beaucoup de personnes qui nous aident, que ce soit au métro ou à l'entrée des Jeux. On est vraiment contents", ajoute-t-elle.

Après un premier jour qu'Aïché juge "quand même un peu chaotique" sous la pluie à Paris, elle s'attendait à ce que la suite le soit tout autant. Mais "vous savez, un petit peu de soleil, ça change tout", ajoute-t-elle. Et depuis "ça se déroule merveilleusement bien", selon elle, pour toute la délégation et leur sponsor. "Tout le monde est très content, on vous félicite quand même", ajoute Aïché. Son rôle, taquine-t-elle, est "justement d'aider les Turcs" et "d'empêcher" les Français "d'être méchants" avec ses compatriotes. "Tout marche bien, merci", conclut-elle.