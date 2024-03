Royaume-Uni : le retour inquiétant du cigare chez les jeunes

Vous pensiez que le cigare était d'un autre temps, le cigare jugé dès les années 30 comme un symbole ringard du nanti arrogant dans les films Charlie Chaplin. Pourtant selon le journal britannique The Times, du mardi 5 mars le cigare fait son come-back, et pas uniquement dans les clubs privés réservés à de vieux hommes blancs et riches, sortes d’héritiers de Winston Churchill. Le Premier ministre britannique, gros fumeur de cigares qu’il comparait à l’amour dont il ne fallait jamais laisser la flamme s’éteindre.

Mais, très loin de Churchill, selon une étude menée par l’University college de Londres, ce sont les jeunes qui se remettent au cigare en Grance-Bretagne. Quelque 3% des 18-24 ans fumeraient le cigare contre seulement 1% des plus de 65 ans. Il y a 10 ans les pourcentages étaient les mêmes mais inversés. Ce qui inquiète les chercheurs.

Un effet indirect du succès de la cigarette électronique

On aurait pu penser à un effet Rihanna, la reine du RnB qui s’affiche souvent cigare au bec dans ses clips, mais c’est la cigarette électronique qui serait en réalité liée à cet inattendu retour. Selon les chercheurs si la cigarette a fait beaucoup de mal au cigare à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, sa cousine électronique au contraire incite les jeunes à tester tout un tas d’autres produits à base de nicotine. Cigare mais aussi pipe, cigarillos ou chicha.

à lire aussi Les adolescents consomment de moins en moins de tabac, d'alcool et de cannabis

D’où l’importance "vitale", écrit le Times, d’appliquer la future loi britannique sur le tabac à l’ensemble des produits. Une loi ambitieuse promise par le gouvernement et qui devrait interdire la vente de tabac à toute personne née après 2009. En France, nous n'en sommes pas là. Pourtant, puisque le tabac tue plus de 60 000 personnes par an, il est sans doute temps de ne pas écouter Winston Churchill et de laisser enfin s’éteindre la flamme.