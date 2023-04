Le bruit blanc, prétendument relaxant, cartonne sur les plateformes de streaming

Les sons de bruit blanc sont de plus en plus écoutés sur les plateformes de streaming, malgré l'absence de preuves scientifiques sur leurs propriétés relaxantes.

Le bruit blanc, comme un ronron d’aspirateur de bonne marque, ou comme le bruit du vent que l'on aime écouter souffler dehors quand on est bien au chaud à l’intérieur, n’a jamais autant été à la mode. Surtout pour les parents qui cherchent désespérément une solution pour endormir leur bébé ou leurs enfants en bas âge.

Plus d'un milliard d'écoutes

Le bruit blanc peut leur être d’une grande utilité. En tout cas, c’est ce que semblent penser de très nombreux parents qui téléchargent ou m’écoutent en streaming sur les plateformes type Spotify par millions et même plus d’un milliard de fois pour le morceau le plus écouté. Des morceaux de bruit blanc qui cartonnent au point de faire pâlir d’envie certains artistes, un peu dépités de constater qu’un bruit d’aspirateur rencontre plus de succès que leur musique.

Le nom, "bruit blanc" est une analogie avec la lumière blanche. Tout comme la superposition des ondes du spectre visibles donne la couleur blanche, lorsque vous superposez les fréquences auditives, vous obtenez un bruit blanc. Et celui-ci aurait des propriétés hypnotiques, et surtout la capacité d’étouffer les petits bruits dérangeants qui vous empêchent ou empêchent vos enfants de s’endormir.

Une efficacité encore à prouver

Mais il n'existe que très peu d’études scientifiques sur son efficacité réelle, et certains chercheurs appellent même à faire attention au risque d’addiction, et à préférer le bruit rose pour les bébés. Le bruit rose, c’est une sorte de déclinaison du bruit blanc, mais avec moins d’intensité au niveau des fréquences les plus élevées – le bruit de la pluie qui tombe ou de l’eau qui dévale un torrent par exemple.





Quoi qu’il en soit que vous soyez plutôt blanc ou rose, vous trouverez facilement votre bonheur. Avec des doudous et de veilleuses spéciales bruit blanc dans les rayons, et des milliers de morceaux à télécharger et à écouter sur les plateformes. S’il n’est pas démontré scientifiquement que le bruit blanc relaxe, il n’est plus à prouver qu'il rapporte.