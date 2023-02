Dans la peau de l'info. ChatGPT, Bard, Ernie Bot... Ce qu'il faut savoir des intelligences artificielles

Du lundi au vendredi à 7h26 et 12h56

"Une nouvelle ère pour la recherche sur Internet", selon les mots de la firme fondée par Bill Gates. Et déjà la guerre de l'intelligence artificielle est déclarée. Alors, qui sera le premier combinera intelligence artificielle et recherche sur Internet ? Si Microsoft avait pris une longueur d'avance en misant des milliards sur ChatGPT, l'Américain Google et le chinois Baidu viennent de riposter en annonçant leurs propres outils basés sur l'IA, nouveau champ de bataille des géants Internet.

Cette guerre opposera donc les nouveaux robots conversationnels. Et les enjeux financiers sont énormes. Lancé il y a 3 mois à peine, ChatGPT a déjà séduit plus de 100 millions d’utilisateurs devenant ainsi l’application avec la croissance la plus rapide de l’histoire. Pas question, donc, pour Google de passer à côté d’une technologie qui risquerait de le faire tomber de son piédestal comme c'est arrivé à d'autres.