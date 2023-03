Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir des prothèses auditives, qui attire de plus en plus les fraudeurs

Tous les matins, Marie Dupin se glisse dans la peau d'une personnalité, d'un événement, d'un lieu ou d'un fait au cœur de l'actualité.

Vous avez bien entendu : les prothèses auditives attirent de plus en plus les fraudeurs. Cette aide auditive discrète, multicolore ou invisible, rechargeable, connectée à la TV et au téléphone, peut être remboursée à 100% par la Sécurité sociale depuis 2021.

Il s'agit du dispositif "100% santé", une promesse d’Emmanuel Macron qui devait permettre aux plus précaires d’avoir accès à des soins dont ils étaient jusqu’à présent privés car trop chers. Résultat : 300 000 personnes supplémentaires appareillées chaque année depuis la mise en place de la réforme.

La CNAM a déposé une plainte pénale

Oui, mais voilà, quand on parle argent public, Sécurité sociale et prise en charge à 100%, ça tombe rarement dans l'oreille d'un sourd. Et les rois de la fraude ont vite compris qu'il y avait là une bonne opportunité de se faire beaucoup beaucoup d'argent. Comprenez : avec des arnaques à tous les étages, des personnes vulnérables à escroquer - rappelons que la moitié des personnes équipées d’aides auditives ont plus de 80 ans- , et des centres auditifs qui poussent dans les villes comme des champignons - de 5000 à 6000 centres en seulement un an soit une hausse de 20%.... Plus de centres, plus de publicités agressives, mais aussi de fausses promos pour de soi-disant prothèses gratuites, sans parler du démarchage téléphonique par de faux agents de l’Assurance maladie.

Autant de fraudes et escroqueries qui coûtent cher à la Sécu : récemment, une société a d’ailleurs été condamnée dans le Sud-Ouest pour une fraude de plus d’un million et demi d’euros. Selon nos informations, la CNAM a déposé une plainte pénale contre deux sociétés soupçonnées de fausses délivrances d'aides auditives, là encore pour plus d’un million d’euros.