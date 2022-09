Dans la peau d'un paquet de cigarettes

Je peux être gitane, mentholée ou bien roulée... mais surtout je coute de plus en plus cher. Mais ce matin, je suis surtout sans filtre, moi le paquet de cigarettes.



Depuis deux ans, j’étais tranquille : après de fortes hausses en 2018 et 2019 un million de français avaient même dit stop à la clope. Mais, depuis, mon prix avait arrêté d’augmenter et les fumeurs avaient arrêté d’arrêter de fumer. Mais de toutes façons je me doutais bien qu’avec l’inflation, ça allait finir par me tomber sur le coin du paquet : mon prix va donc augmenter de 50 centimes l’an prochain, 35 centimes en 2024 pour atteindre 11 euros. Honnêtement, je m’attendais à pire.

Finalement cette hausse de prix ne devrait pas trop nuire à ma santé : 10% d’augmentation, c’est seulement 4% de baisse de la consommation et comme la France reste dans le top 10 des pays européens où l’on fume le plus malgré des prix très élevés, je ne vais pas mégoter…



