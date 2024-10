À 90 ans, le créateur italien Giorgio Armani annonce sa retraite prochaine dans le "Corriere Della Serra"

Icône mondiale de la mode, le grand couturier Giorgio Armani a annoncé dans une interview exclusive à journal italien Corriere Della Serra, dimanche 13 octobre 2024, vouloir prendre sa retraite dans quelques années. Une carrière de près de 50 ans, couronnée de succès. Incontournable en Italie, son nom évoque luxe, distinction et créativité. À plus de 90 ans, Giorgio Armani a annoncé vouloir se retirer et prendre sa retraite dans deux ou trois ans. Pas si facile de lâcher les rênes d'une maison aussi prestigieuse et qu'il a conduite au sommet. Avec une fortune estimée à 11 milliards de dollars, le créateur est considéré comme le troisième homme le plus riche d’Italie en 2024.

Débutée en 1975, sa carrière prend de l'ampleur grâce à son compagnon de l'époque, Sergio Galeotti, rencontré en vacances en 1966 et dont il aime immédiatement le sourire toscan. C'est Sergio qui le poussera, l'encouragera à se lancer, louant la qualité de ses créations et son génie artistique, alors que le créateur se considérait jusqu’ici comme l'âne de la classe.

Une indépendance revendiquée

Une romance typiquement italienne, qui prend une tournure dramatique lorsque, celui qui devînt son associé, décède en 1985 à l'âge de 40 ans. Un événement traumatisant pour le créateur italien, en plein succès mondial, et qui laisse sceptique une bonne partie de la clientèle sur sa capacité à remonter la pente.

Mais attaché à son indépendance, la volonté et la détermination de Giorgio Armani le poussent à continuer seul, refusant toujours, contrairement à d'autres grandes maisons italiennes comme Gucci ou Fendi, de passer sous contrôle étranger. Une situation qui pourrait bientôt changer, alors que le créateur s'interroge sur sa succession début 2024.