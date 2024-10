Guerre au Proche-Orient : comment l'armée israélienne a traqué le chef du Hamas ?

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

Nicolas Teillard, Rédaction Internationale

Après plus d'un an de traque, l'armée israélienne a éliminé, mercredi, à Gaza Yahya Sinouar, le chef du Hamas considéré comme le principal architecte de l'attaque du 7-Octobre.

L'armée israélienne a réussi à éliminer l'homme qu'elle recherchait obstinément depuis plus d'un an. Mercredi 16 octobre au matin, lors d'une patrouille dans le quartier Tel Sultan de Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza, un soldat israélien aperçoit une silhouette suspecte entrer et sortir d'un immeuble. L'alerte est donnée mais l'armée israélienne n'a aucune idée de la cible en question. Plus tard dans la journée, un combat s'engage avec trois hommes passant de maison en maison, des échanges de tirs ont lieu. Le groupe se scinde, et Yahya Sinouar se serait alors retrouvé seul au premier étage d'un immeuble, visé ensuite par un tir d'obus de char.

Aucune idée de la cible en question

Le porte-parole de l'armée israélienne assure que ses troupes ont ensuite tenté de fouiller les lieux, mais qu'elles se sont repliées après l'explosion d'une grenade. Un drone prend le relais et sur des images rendues publiques dès jeudi soir, nous voilà plongé dans les ruines d'un immeuble, la caméra nous emmène à l'intérieur d'une pièce pleine de débris. Au milieu des murs effondrés, un homme visiblement blessé, figé sur un fauteuil, le visage impossible à distinguer derrière un keffieh.

Raw footage of Yahya Sinwar’s last moments: pic.twitter.com/GJGDlu7bie — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) October 17, 2024

Une analyse ADN réalisée

L'immeuble est à nouveau visé par un tir d'obus et ce n'est que le lendemain, jeudi matin que des soldats israéliens retournent sur la zone. Ils se filment alors enjambant la dépouille d'un homme recouvert de poussière coincé dans les décombres et vêtu d'un gilet par balles. Son apparence aurait interpellé les soldats comme les liasses de billets retrouvés sur lui. Une analyse ADN est réalisée et l'homme s'avère être Yahya Sinouar, l'ennemi numéro 1 d'Israël et c'est donc l'aboutissement de longs mois de recherche et d'une traque restée vaine jusqu'ici malgré les bombardements massifs et les différentes opérations ciblées visant cet homme dont le visage hantait les Israéliens.

Yahya Sinouar, concepteur minutieux de la pire attaque subie par l'État hébreu et maître du jeu dans la bande de Gaza où son autorité était incontestée et où l'immense réseau de tunnels qu'il avait passé des années à consolider lui aura permis d'échapper pendant 12 mois et 10 jours aux assauts israéliens, passant de planque en planque, comme une ombre qui s'évanouit quand on l'approche.

Le chef du Hamas apparaît de dos

Après le 7-Octobre, il apparaît de dos sur une image de surveillance d'un tunnel, diffusée par l'armée israélienne en février quelques jours après une tentative avortée de le capturer. C'est à travers les renseignements saisis dans les planques et dans les témoignages des otages libérés que l'état-major israélien tente de suivre la trace d'un leader de plus en plus isolé au fil des mois, voyant ses lieutenants tomber les uns après les autres mais toujours insaisissable.

Yahya Sinouar restait l'homme sans qui rien ne se décidait à Gaza, parvenant à transmettre ses ordres aux responsables du Hamas en exil et gardant la main sur le sort des otages du 7-Octobre selon l'armée israélienne. Il n'y en avait pas dans le périmètre où sa traque a pris fin hier matin.