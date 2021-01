États-Unis : les complotistes et l'après Donald Trump

Donald Trump s'exprime depuis la base d'Andrews (Etats-Unis), le 20 janvier 2021. (EYEPRESS NEWS / AFP)

C'est une page qui se tourne dans l’histoire du complotisme : l’ère Trump. Donald Trump est un personnage essentiel de l’univers de la conspiration aux États-Unis. Et cela déjà bien avant qu’il ne soit Président.

Logique, donc, que ses quatre années à la Maison Blanche aient eu l’effet d’un détonateur pour la complosphère. Le mandat Trump, c’est notamment celui de la naissance de QAnon. Alors maintenant que c’est fini, qu’est-ce qui va se passer pour ses partisans ? Qu’est-ce qui va rester de cette période dans l’Amérique de Joe Biden ? Donald Trump laisse derrière lui des complotistes entre dépit et déni.

Les complotistes et l’après-Trump : c’est le premier épisode de Complorama, avec Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, et Tristan Mendès France, maître de conférence et membre de l’observatoire du conspirationnisme, spécialiste des cultures numériques. Un podcast à retrouver un vendredi sur deux.