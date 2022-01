De Staline à Poutine, le complotisme en Russie

Marina Cabiten, Rudy Reichstadt et Tristan Mendès France

Complorama

Une invasion russe en Ukraine : cette perspective nourrit une crise internationale depuis plusieurs semaines. Le Kremlin s’est lancé dans un bras de fer politique, mais aussi dans une nouvelle bataille de l’information. Et sur ce front, le complotisme fait partie de la stratégie de Moscou depuis longtemps. Le conspirationnisme russe est nationaliste, anti-occidental, et nostalgique.

De Staline à Poutine, de la famille Romanov au Covid en passant par l'empoisonnement de l'opposant Alexeï Navalny, quelle est la genèse de ce mouvement en Russie ? Quels en sont aujourd'hui les leviers et les objectifs ? Maxime Audinet, docteur en sciences politiques et en études slaves de l’Université Paris Nanterre, chercheur à l’IRSEM et auteur du livre Russia Today : un média d’influence au service de l’Etat russe aux éditions Ina, décrypte pour Complorama l'usage du complotisme par les médias aux mains du Kremlin.

Un complotisme nostalgique

Cet épisode revient aussi sur ce qu'a provoqué la chute de l'URSS, il y a tout juste 30 ans : une aspiration du pouvoir russe et notamment de Vladimir Poutine, ancien officier du KGB, à redonner à la Russie sa grandeur, son rayonnement passés, quitte pour cela à réécrire l'Histoire.

