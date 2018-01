Chroniques du ciel. 2017, année record pour le transport aérien

2017 : année de succès pour le transport aérien, trafic en hausse de plus de 7%. (MAXPPP)

Plus de quatre milliards de passagers ont été transportés dans le monde en 2017, une hausse de 7,1% sur un an. Les compagnies ont gagné de l'argent et 2018 devrait être tout aussi rentable, prévoit Alexandre de Juniac, président de IATA, l'association internationale du transport aérien, basée à Genève.



Cette bonne performance tient en partie, au dynamisme des compagnies à bas coûts, mais aussi à l'amélioration de la sécurité aérienne. L'an dernier, il n'y a eu aucun accident impliquant des gros porteurs commerciaux.





Avec 1,2 milliard de passagers, les low cost ont vu leur volume de trafic augmenter

Une augmentation du trafic de ces compagnies qui s'est produite à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale. Elles ont capté un tiers du trafic de passagers en Europe, 31% en Asie-Pacifique et 26% en Amérique du Nord.

Exprimé en revenu par passager et par kilomètre (RPK), le trafic a progressé dans toutes les régions à un rythme plus soutenu qu'en 2016.

Record aussi pour les coefficients d’occupation

À 81,2% en moyenne dans le monde, en hausse de 0,9 points de pourcentage par rapport à 2016. La capacité totale offerte par les compagnies aériennes mondiales en 2017, exprimée en sièges-kilomètres offerts (SKO), a augmenté globalement d’environ 6,4%, moins donc que le trafic en RPK.

Le Moyen-Orient est la seule région à afficher une baisse des coefficients d’occupation, le plus haut étant enregistré en Amérique du Nord (83,4%) et le plus bas en Afrique (70,8%).



Le fret aérien a fortement rebondi en 2017, soutenu par l’amélioration des conditions économiques mondiales et du commerce mondial avec des commandes croissantes d’importation et d’exportation.

Hausse de presque 10% du trafic mondial de fret régulier

Le trafic mondial de fret régulier, mesuré en tonne kilomètre transportée (TKT), a progressé de 9,5% en 2017. Le segment international du trafic de marchandises, qui représente près de 87% du fret aérien total, a progressé d’environ 10,3% par rapport à la croissance de 3,7% enregistrée en 2016.

Le taux de remplissage international régulier s’est amélioré, passant de 53% en 2016 à 55% en 2017.

Pour autant, IATA reste vigilante, avec deux sujets d'inquiétude au niveau de l'Europe sur l'année 2018 : le ciel européen est cher, il faut construire de nouvelles infrastrucutres, et sur le Brexit, IATA attend un accord de l'Union européenne des autorités britanniques avant le mois d'octobre.