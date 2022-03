S'exiler, c'est quoi ?

Le samedi à 6h24, 9h54, 15h54 et 21h54, le dimanche à 6h24, 9h54, 15h54, 19h54 et 22h54

La chanteuse Juliette dit vrai : il faut du courage pour partir, même si on n’a pas une vieille valise et une veste usée, mais une valise à roulettes et une doudoune fabriquée en Chine. Et, ce courage, des millions d’Ukrainiens sont bien forcés de l’avoir. Ils doivent quitter leur pays, agressé par la Russie de Poutine, et dans les pays limitrophes comme en Europe de l’Ouest – et notamment en France – ils connaissent les souffrances morales qui, génération après génération, frappent les exilés.

Nous, Français, souvenons-nous que quelques-uns de nos concitoyens purent échapper à l’occupation allemande, en passant à temps la frontière suisse. Ce fut le cas de Renée Lebas qui, en 1943, enregistre la chanson Exil.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Juliette, Aller sans retour, 2008

Renée Lebas, L'Exil, 1943

Herbert Pagani, Les Gens de nulle part, 1977

Jean-Jacques Goldman, Là-bas, 1987

Enrico Macias, Adieu mon pays, 1962

Enrico Macias, Toi Paris tu m'as pris dans tes bras, 1964

Bernard Lavilliers, L'Exilé, 2010

Renée Lebas, L'Exil, 1943





