Ces applis qui ont changé nos vies : l’application de reconnaissance des oiseaux : "BirdNet"

Chaque jour cet été, on vous présente une application qui a changé vos vies ou vos habitudes. Une appli que vous avez peut-être utilisé : "BirdNet". Elle permet d’identifier les oiseaux par leur chant. Un peu comme "Shazam" pour la musique. Et ce n’est pas fait que pour les amateurs. Des passionnés des chants d’oiseaux y ont aussi recourt.

Le chant du Guêpier d’Europe, par exemple, a été enregistré par un chasseur de chant d’oiseau : Gérard Olivier. Qui fait partie de ce petit milieu de passionnés. Qui restent des heures dans la nature pour capter le sifflement des oiseaux. "C'est une passion de solitaire parce qu'on ne peut pas faire ça à plusieurs, parce qu'on fait toujours du bruit chacun. Et puis après, c'est le goût du son, de la musique pour tout le monde. Je pense que c'est un peu le thème commun", explique le passionné.

Gérard Olivier est solitaire, mais aussi connecté. Ces chants d’oiseau il les partage avec la base de données du Museum d’histoire naturelle, ou la plateforme internationale Xeno-canto qui contient les chants de 10 000 espèces différentes. Et quand il a un doute, en dernier ressort, le bourguignon peut vérifier sur l’appli "BirdNet". "Quand on a un doute sur un chant ou un cri, on essaie par tous les moyens de l'identifier, soit en écoutant d'autres enregistrements par comparaison. Et après on l'a en place. Si on n'y arrive pas, on peut soumettre à BirdNet. C'est bluffant parce qu'il y a des probabilités qui sont très fiables maintenant", détaille Gérard Olivier.

C’est utile parce qu’en fait l’observation des oiseaux c’est souvent une activité aveugle. "L'exemple frappant, vous posez la question à dix personnes : qu'elles sont celles qui ont déjà entendu le chant du coucou ? Sur dix, il y en a huit qui l'ont déjà entendu. Et puis vous demandez quelles sont celles qui en ont observé. Là, il y en a un ou deux pour identifier les oiseaux dans la nature au mois d'avril. Mais si on ne connaît pas les chants, on en arrive à en voir deux ou trois. Et puis, si on connaît les chants non identifiés, une quinzaine, une vingtaine", reconnaît le chasseur de chants. "BirdNet" permet donc d’établir la carte d’identité des oiseaux avec leur chant. L’appli fonctionne comme "Shazam". Il suffit de confronter un chant enregistré à une base de données. L’appli a été mise au point par un laboratoire américain et une université allemande. Elle revendique une base de données d’une centaine d’espèces. Elle permet aussi de découvrir les oiseaux qui vivent dans un secteur donné.