Cahier de vacances. Les crèmes glacées

Les crèmes glacées se dégustent principalement par temps chaud. (SEBASTIEN JARRY / MAXPPP)

A l’italienne, en cône ou en bâtonnets, les glaces font fureur à l'arrivée de l'été. En France, nous en consommons plus de 230 millions de litres par an. Une douce mélodie de boîte à musique, et tous les enfants comprennent le signal. C'est l'arrivée du marchand de glaces, et Esteban, 5 ans, n'hésite pas longtemps. Mais malgré la contribution d’Esteban, chaque année, les Français ne consomment que six litres de glace, soit deux fois moins que les Italiens.

En même temps, manger une glace en plein soleil est rarement aussi glamour que dans les pubs. Sur la première place du podium des parfums, l’indétronable vanille puis, le chocolat, le café, la menthe. Mais au cœur de l’Ardèche, la quatrième génération de glaciers de la famille Cerdini s’active à la maison Béatrix pour ne proposer que des parfums locaux.

Deux jours de conservation pour une glace artisanale

"Nous sommes dans une région où les produits sont particulièrement intéressants pour la glace. Nous avons des fruits, la figue des roi par exemple, qui est une figue dont la peau est extrêmement fine. Une peau, qui, quand vous la touchez, s'abîme. Elle va ensuite s'oxyder et avoir un goût de vinaigre. Eh bien cette figue-là sera transformée le jour même et vous la goûterez seulement ici, en Ardèche", explique un glacier de la famille Cerdini.

Et si les glaces industrielles se gardent en général deux ans, ici, la durée de vie des parfums n'est que de deux jours. "C'est comme un bon pain. Quand vous allez chez un boulanger, le pain de la veille peut être très bon si c'est un pain aux céréales mais il sera toujours meilleur le jour de la cuisson. C'es le même principe pour la glace. Plus elle est stockée, plus elle est gardée, plus elle va être collée, glucosée, structurée."