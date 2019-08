Cahier de vacances. Le hamac

Le hamac, associé à la détente et à la tranquillité. (PAULO AMORIM / NURPHOTO)

Fermez les yeux une seconde... sauf si vous êtes au volant. Les autres, imaginez-vous bercé par la brise, à l'ombre d'un cerisier comme le chantait Georges Moustaki, "Presque une maison, un nid d’amour que mon hamac."

À l'origine, le hamaka, inventé par les indiens arawaks, a surtout une vocation utilitaire : dormir loin de toutes les bestioles rampantes, ce qui inspirera ensuite des générations d'aventuriers en herbe. Puisqu'un Robinson digne de ce nom doit coucher dans un hamac. Et apparemment, dans ce documentaire, d'après Michel Politzer, ce n'est pas difficile de construire un hamac : "Il suffit simplement d'avoir un bâton d'un mètre environ, de la corde et de la cordelette. Et pour la confection, il faut un point haut sur lequel on accroche ce bâton à l'horizontal et à partir duquel on va faire un tressage très simple."

Du Yoga aérien pour de nouvelles sensations

Un bâton, de la corde et quelques autres ingrédients tout de même mais ce n'est pas la question. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le hamac connaît une révolution. On appelle ça le yoga hamac ou Fly yoga. Ces postures, parfois la tête en bas, sont enseignées à Biarritz au studio Olatu Yoga par Alexandra : "Le Fly yoga, il y a la contrainte du tissu. Donc du coup, il faut souvent plusieurs cours pour pouvoir bien relâcher et vraiment se laisser aller, parce qu’il y a toujours des petites appréhensions. En général quand on sort, il y a souvent même pendant le cours, des crises de fous rires." Dans mon cas, je dois avouer que ce qui a failli ressortir c'est le petit déjeuner.

Souvent les personnes se rendent compte qu’il y a certaines peurs qui ressortent, qui resurgissent du passé. Émotionnellement, c’est très fort, cela rend très euphorique. Alexandra à franceinfo

Heureusement mes petits camarades de classes étaient plutôt indulgents. Surtout mon voisin de tapis de sol : "Tu as vu, tu as essayé avec nous, il y a un moment tu te dis que lever une jambe, on se rend compte qu’on est comme des quiches, on ne peut pas bouger. C’est l’avantage du yoga, tu peux être catastrophique, tu t’en fous… C’est un truc qui est bienveillant. Tu vois le hamac d’un autre œil maintenant."

Bien sûr, ne vous risquez pas à jouer à Superman entre deux chênes... ou au moins ne dites pas que vous l'avez appris sur France Info.