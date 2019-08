Cahier de vacances. Le centre aéré

Moment de jeu pour ces enfants dans un centre aéré. (LOUIS DE BERGEVIN / FRANCE-BLEU MAINE)

Si vous pensez que ces enfants sont à plaindre. Vous n'avez jamais vu le Centre aéré Dominique Savio. Visite guidée avec Benoît Desplans, le directeur : "C'est un espace rural vraiment en bordure de Rennes, qui fait plusieurs hectares avec une partie de forêt. On a pu développer également une mare pédagogique puisqu'on est dans la nature."

Mais le clou du spectacle, c'est "la piscine directement sur le site et utilisable tous les jours." Un bassin chauffé et les petits de 4 à 7 ans ne s'y trompent pas. Saurez-vous retrouver leur activité préférée ? "C'est bien on va à la piscine, on fait du vélo", s'enthousiasme un enfant. Un autre confirme : "J'aime bien les activités là-bas, surtout la piscine." Un dernier conclut, aussi emballé : "On fait du foot, du dessin, de la piscine."

Les enfants super-héros écologiques du tri

Évidemment, il n'y a pas que la piscine, les animateurs veillent à ce que vos enfants apprennent les bons gestes écologiques. "On a une thématique sur l'été autour des super-héros du tri. C'est une façon aussi de faire passer des messages aux enfants et de manière ludique. Une façon un peu différente du message qu'ils peuvent avoir au sein de leur famille ou de leur école", raconte cet animateur du centre.

Mais une façon pas si différente des Avengers, la franchise Disney. Les enfants du centre aéré doivent combattre Crados, un méchant extra-terrestre, venu polluer la planète. "Il est trop fort Crados", raconte un des enfants. "On devra aller chercher les bouteilles, mais il y en a peut-être encore partout. Et après on va aller voir si Crados a mis d'autres choses dans la forêt." Ce super-méchant est leur ennemi pour l'été : "Crados n'est pas gentil, il veut que la planète soit malade." Mais rassurez-vous, à la fin, les super-héros du tri gagnent toujours !