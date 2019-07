Cahier de vacances. La crème solaire

La protection solaire est indispensable pour la peau mais néfaste pour l'environnement. (THOMAS JOUHANNAUD / MAXPPP)

15 millions de tubes de crème solaire sont vendus chaque année en France pour un prix qui va de 25 à 700 euros le litre. Une invention que l’on doit à un chimiste alsacien, du nom de Eugène Schueller. Ce brillant scientifique était également un passionné de voile. Mais après chaque sortie en mer au début du siècle dernier, c'était un peu toujours le même refrain. "J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime ..."

Fatigué de peler, Eugène Schueller fonde L'Oréal en 1908 et cherche la formule capable de protéger la peau des rayons UV. En 1936, alors que le Front populaire instaure les premiers congés payés. "Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois." Eureka, les premiers flacons d’ambre solaire, font leur apparition sur la Côte d’Azur, et commence l’histoire d’amour entre les Français et le soleil.

"Il en est de ces mariages peau et soleil ce qu'il en est des autres. Il en est de bons, de délicieux. Il en est aussi de douloureux, de ratés et de dramatiques." Le secret pour être bien bronzé, "s'exposer au soleil, mais progressivement et s'enduire de crème solaire. Sans oublier de nourrir la peau après le bronzage avec une crème hydratante", indique une vacancière. Problème, en vingt minutes de baignade, un quart du produit se dilue et se disperse dans l’océan. Cela représente 25 000 tonnes de crèmes déversées chaque année dans les mers.

Une composition néfaste pour l'environnement

"Ces crèmes solaires utilisent très souvent des produits dont on connaît peu les noms comme le PB2 et les BP3 et ils sont plutôt impactants sur les coraux et y compris sur nos latitudes, sur les écosystèmes, sur les oursins, sur les micro-organismes, les micro-algues et tout ce qui constitue la vie de l'océan", déclare Nicolas Imbert. Il étudie l’impact des crèmes solaires dites "organiques", les fameuses huiles incolores, pour l’association green cross France et territoire.

Alors pour protéger les oursins et votre peau, optez pour un label bio, demandez conseil à votre pharmacien, et vérifiez la date de péremption de votre tube de l’été.