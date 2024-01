Lunettes Afflelou : "Une bonne idée, pour qu’elle existe, il faut la faire savoir"

Le samedi à 14h21, 18h21 et 22h21

À vos marques Victor Matet Le samedi à 14h21, 18h21 et 22h21

Plus de 50 ans après sa création, le groupe Afflelou reste le leader français de la franchise optique. Et continue de se développer dans près de 20 pays.

En 2022, une page s’est tournée au sein du groupe Afflelou. Anthony, le fils, a pris la succession du fondateur, le célèbre Alain Afflelou, en tant que PDG. Créé en 1972 sous le nom d’Optica, avec au départ une seule boutique en Gironde, au Bouscat, une commune de la périphérie de Bordeaux, la marque compte aujourd’hui 1500 magasins. Et continue à ouvrir 40 à 50 magasins par an.

Présente en France bien sûr, l'entreprise l'est aussi dans 18 pays étrangers, comme l’Espagne, deuxième marché après l’Hexagone. Très vite, dans les années 70, la marque se développe avec l’ouverture de magasins à Bordeaux, et devient l’emblème du discount dans le secteur de l’optique. Ce qui attirera des clients et des investisseurs, d’où l’idée d’ouvrir des boutiques en franchise.

Afflelou et sa communication

Alain Afflelou innove aussi par sa communication en se mettant en scène dans des publicités à la télé. Avec des slogans que tout le monde retient, comme "Il est fou Afflelou, il est fou". Et des offres que tout le monde retient, à l’image de "Tchin Tchin" en 1999 : une paire de lunettes achetée, une offerte.

Deux millions de paires de lunettes vendues chaque année

La marque produit essentiellement ses quelque deux millions de paires de lunettes vendues par an, en Chine, pour des raisons de coût. Une petite partie est faite en France, et le groupe réfléchit dans les prochaines années à augmenter cette production made in France.