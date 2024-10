Lessive Skip : une machine toutes les deux secondes en France

Créée il y a 65 ans, la marque de lessive met en avant son accompagnement des progrès technologiques. Et veut, à l'image du secteur, assurer de son attachement à l'écologie. En utilisant des produits plus verts aux côtés d'ingrédients encore polluants.

Elle s'appelle Olmo ou Persil dans d'autres pays. La marque Skip, son nom en France, naît en 1959. La nouveauté : elle propose les premières lessives en poudre, non moussantes, qui accompagnent l'arrivée sur le marché de lave-linges avec tambours rotatifs.

20 millions de lessives par jour en France

"L'entreprise a depuis accompagné les grandes étapes de développement des lessives par exemple, le lancement des premières tablettes ou plus récemment, en 2002, le lancement des premières capsules de lessive", raconte Yannick Le Coz, directeur général entretien, au sein du groupe Unilever, propriétaire de la marque Skip. Il ajoute : "En 2024, chaque jour, 20 millions de lessives sont réalisées en France. Et toutes les deux secondes, un cycle de lavage est lancé avec une lessive Skip."

Des lessives plus vertes ?

Question primordiale aujourd'hui pour les fabricants et les utilisateurs de lessive : comment moins polluer l'environnement ? "Pour l'emballage, aujourd'hui, c'est du plastique qui est recyclable et recyclé. C'est 20% de plastique en moins que la moyenne des lessives classiques. Parce qu'on a réduit et on a compacté nos bouteilles", explique le responsable d'Unilever.

Yannick Le Coz se défend de tout greenwashing : "Il est indispensable de réduire notre empreinte environnementale, tout en garantissant l'accessibilité de nos lessives. Dans nos nouvelles formules proposées sur le marché, 90% des ingrédients sont biodégradables. Les ingrédients actifs sont majoritairement des ingrédients d'origine végétale."