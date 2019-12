Ça nous marque. LEGO : "La caserne de pompiers reste l’un de nos plus gros succès"

"Femme et fleurs" en legos. (GETTY IMAGES)

Lego est aujourd’hui le premier fabricant de jouets au monde, devant les américains Mattel et Hasbro. L’entreprise familiale danoise réalise un chiffre d’affaire de près de 5 milliards d’euros et compte 18.000 salariés dans le monde.

Du bois au plastique

Les premiers jouets Lego sont bien loin de ceux que l’on connaît aujourd’hui et d’abord, parce qu’ils sont en bois. Au début des années 1930 Ole Kirk Kristianse est charpentier, et il a l’idée d’utiliser les chutes de bois pour construire des premiers jouets qui seront d’abord des canards, puis des yoyos. En 1934, il nomme sa société "LEGO" composé de deux mots danois : "Legt Got" ce qui signifie : "jouer bien".

Avec la guerre puis la crise, la menuiserie disparaît et Ole Kirk Kristianse décide de se concentrer sur le jouet et sur le plastique qui est alors très nouveau. Dès 1949, il fabrique les premières briques LEGO qui se déclinent en cinq couleurs : blanc, rouge, jaune, bleu et vert. Mais c’est finalement en 1958 que le design de la brique LEGO est définitivement adopté. Il n’a pas changé depuis.

Luke Skywalker au secours de Lego

Si, à partir des années 50, la brique Lego va conquérir le monde, la marque commence à s’essouffler dans les années 90. Ce sont en partie les licences qui vont permettre de redonner un coup de fouet à Lego. Star Wars, Disney, Harry Potter…

"Aujourd’hui, reconnaît Anne Besson, les produits sous licence représentent 30% du chiffre d’affaire de la marque. D’ailleurs, le dernier épisode de la Guerre des Étoiles devrait permettre de donner un coup de fouet à tous les Legos Star Wars, cette année encore.

Pourtant, ce que l’on va retrouver sous le sapin, c’est encore et toujours la caserne de pompiers City. Elle se modernise année après année, et cela reste un incontournable.