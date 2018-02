Ça nous marque. Le cidre Écusson détient près des deux tiers du marché français

La maison Ecusson est née à Livarot en 1919 dans le Calvados, au coeur du bocage normand. En Normandie, on "écussonne" les pommiers pour qu'ils donnent de meilleures pommes. On greffe "en écusson" un rameau sélectionné sur un pied robuste. (ECUSSON)

Marc Roubaud est le directeur du groupe Eclor, propriétaire de la marque Écusson, le n°1 du cidre en France. Écusson produit cinq millions de bouteilles par an et détient près des 2/3 du marché.

Le cidre qui provient de Normandie

La maison Écusson est fondée en 1919 par Georges Leroy à Livarot, en Normandie. Pour écouler les pommes normandes, il décide de créer sa cidrerie juste à côté de la gare ferroviaire de Livarot, un centre de transit pour les pommes.



Comme à l’époque, les fruits sont normands et bretons. Selon Marc Roubaud : "On a quasiment la totalité de nos pommes qui proviennent d’un rayon de 100 kilomètres autour de la cidrerie".



Le savoir-faire d’Écusson

La différence des cidres et le savoir-faire sont liés à sa fermentation et au maître de cave. Ce dernier est celui qui choisit et mélange les cuvées pour faire naître le produit. "Le cidre dépend de la volonté du maître de cave et de l’assemblage qu’il fait des différents jus pour composer un profil organoleptique", explique Marc Roubaud.



Pour augmenter sa consommation, Écusson tente de développer ses produits à travers l’innovation. Il y a 10 ans, ils inventent le cidre rosé, grâce à la pomme rouge délice. Aujourd’hui, elle représente 10% du marché.

La marque s’appuie sur la période majeure de la chandeleur et de l’épiphanie pour tenter de développer sa clientèle. "Sur ces deux périodes qui correspondent à deux mois, nous avons à peu près 30% des volumes de l’année qui sont vendus".