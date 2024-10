Santé : la pollution est présente dans l'air intérieur de nos logements

Le Commissariat général au développement durable estime que souvent, les polluants chimiques sont plus nombreux et plus concentrés à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Il n'y a pas que l'air extérieur qui peut être pollué. Le Commissariat général au développement durable estime que souvent, les polluants chimiques sont plus nombreux et plus concentrés à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils proviennent des matériaux de construction, du mobilier, de tous nos petits objets de décoration. Il y a aussi les peintures, les colles, les vernis et surtout nos produits d’entretien.

Les bougies parfumées et les sprays qu’on achète pour purifier l’air peuvent contenir des polluants chimiques. Tous ces éléments émettent ce qu’on appelle des composés organiques volatiles, c’est-à-dire des substances chimiques. Et puis, dans la grande famille des polluants intérieurs, il y a aussi le tabac et les moisissures, ces champignons microscopiques qui adorent l’humidité.

Les substances chimiques présentent des risques pour la santé

Les risques pour la santé sont multiples : des maux de tête, de la fatigue, mais aussi des troubles respiratoires et des crises d’asthme, notamment chez certaines personnes particulièrement fragiles. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il existe des solutions pour limiter cette pollution, à la maison.

Il faut aérer tous les jours au moins 10 minutes et si possible, deux fois par jour et après une session de ménage ou de bricolage. L’aération, c’est essentiel, aussi bien contre l’humidité que pour se débarrasser des polluants chimiques. Pour les produits ménagers, on choisit ceux qui portent un label environnemental, comme écolabel ou Ecocert. Pour les travaux ou la déco, on cherche aussi l’étiquette, obligatoire, qui indique les émissions de polluants dans l’air intérieur, avec une échelle allant de A (très bonne note) à C.

Et puis, un dernier mot, concernant les plantes d’intérieur. On entend parfois qu’elles seraient capables de dépolluer l’atmosphère : c’est complètement faux. Déjà, il faut savoir qu’elles représentent une source d’humidité (et que le terreau contient des moisissures). Mais en plus, certaines plantes, comme le ficus Benjamina, peuvent provoquer des crises d’asthme.