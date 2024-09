Automobile : bien entretenir son véhicule permet de réaliser des économies

De plus en plus de Français perçoivent la voiture comme un luxe, mais un luxe nécessaire. Alors on trouve des compromis, c’est ce que nous apprend le baromètre AramisAuto-OpinionWay, publié le 24 septembre 2024. Seulement un tiers des automobilistes continuent à faire entretenir leur voiture tous les ans, 15% ont décalé les réparations et entretiens non urgents et 14% ont même fait des réparations eux-mêmes.

Pour le contrôle technique, vous devez faire appel à un professionnel. Il est obligatoire pour tous les véhicules de plus de quatre ans. Il doit être réalisé tous les deux ans, dans un centre agréé. Mais pour l’entretien de la voiture, il n'y a aucune obligation : vous pouvez faire appel à un garagiste ou vous en charger vous-même, notamment avant un long trajet.

Un véhicule entretenu représente jusqu’à 25% d'économie de carburant

Il s’agit vraiment de vérifications accessibles à tous, avec le manuel d’entretien de votre véhicule en poche. D'abord, on regarde si les ampoules fonctionnent correctement : les phares, les feux de stop et les clignotants. Puis, on vérifie que l'essuie-glace fait bien son travail. Si ce n’est pas le cas, il faudra changer la raclette, la partie en caoutchouc. Ce qui nécessite surtout de la patience, pour ne pas risquer de casser le mécanisme. Ensuite, il faut contrôler le niveau des liquides : lave-glace, liquide de refroidissement et niveau d’huile. Pour ces deux derniers, on attend bien que le moteur refroidisse et on se fie à la jauge, tout simplement.

Il faut aussi vérifier la pression des pneus, selon ce que recommande le constructeur, mais aussi selon que la voiture est lourde, qu’il y a une remorque ou que vous vous apprêtez à faire un long trajet. Vous allez dans une station-service, au point de gonflage, pour voir si ça correspond. Si besoin, vous ajustez. Au passage, profitez-en pour vérifier votre roue de secours, si vous en avez une.

Évidemment, si on ne se sent pas de le faire tout seul, on confie l’entretien à un garagiste. Dans les deux cas, ces vérifications sont importantes avant un long trajet, ça limite le risque de pannes et d’accidents. Ça permet aussi même de faire des économies. La Sécurité Routière indique qu’un véhicule bien entretenu représente une économie de carburant qui peut aller jusqu’à 25%.