PODCAST. Mort d'Émile, cannabis légal en Allemagne et Alkpote ambassadeur de capotes : ça dit quoi ce 1er avril ?

Ce lundi 1er avril, beaucoup de questions se posent encore après la mort d'Émile, confirmée par la découverte d'ossements du petit garçon, samedi. Les recherches reprennent et, si l'enquête des gendarmes s'est clairement accélérée, ils continuent à travailler sur deux hypothèses : l'accident et la piste criminelle.

Depuis ce lundi matin en Allemagne, il est possible d'acheter et de fumer du cannabis sans se cacher. Le cannabis récréatif est légalisé pour les plus de 18 ans qui résident en Allemagne depuis plus de six mois. Le gramme de cannabis premier prix sera vendu entre 3 et 4 euros, deux fois moins cher que sur le marché noir.

Et puis c'était un poisson d'avril en avance. Mercredi dernier, le rappeur Alkpote annonçait une tournée de concerts gratuits dans des pharmacies. Dimanche soir, il a publié une nouvelle vidéo pour révéler son canular destiné à rappeler que les préservatifs, eux, sont bien gratuits en pharmacie pour les moins de 26 ans.

